Evacuan Capitolio en Washington, policía descarta amenaza

La policía informó que el Capitolio en Washington, el cual alberga al Congreso de los Estados Unidos, fue evacuado por precaución esta noche; sin que diera a conocer la razón.

Por medio de su cuenta de Twitter, las autoridades aseguraron que en el recinto no existía ninguna amenaza.

“El Capitolio fue evacuado por precaución esta noche. No hay amenaza en el Capitolio. Más detalles por venir”, escribió la policía en la red social. The Capitol was evacuated out of an abundance of caution this evening.



There is no threat at the Capitol.



More details to come. pic.twitter.com/7qqxqQyzlD— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 20, 2022

