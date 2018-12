Evaluación legal del Brexit aumenta críticas sobre acuerdo logrado

Reuters.- El acuerdo del Brexit de la primera ministra británica, Theresa May, fue atacado por aliados y opositores por igual el miércoles, después de que el gobierno se vio obligado a publicar una evaluación legal que demuestra que Reino Unido podría verse encerrado indefinidamente en la órbita de la Unión Europea.

Después de una serie de humillantes derrotas parlamentarias de May para lograr la aprobación de un acuerdo, el banco estadounidense de inversiones J.P. Morgan dijo que la posibilidad de que Reino Unido cancele totalmente el Brexit ha aumentado.

Mientras inversionistas y aliados intentaban allanar el destino final de la quinta economía más grande del mundo, el partido noriralandés que apoya al gobierno de May dijo que el documento legal sobre el acuerdo era “devastador”.

May fue obligada por el Parlamento a publicar recomendaciones del principal abogado del gobierno sobre el llamado “mecanismo de protección”, el cual busca evitar un retorno a los controles fronterizos entre Irlanda del Norte, gobernada por los británicos, y la República de Irlanda, un miembro de la UE.

“A pesar de las declaraciones en el Protocolo de que no pretende que éste sea permanente y de la clara intención de las partes de que deba ser reemplazado por acuerdos alternativos y permanentes, en el derecho internacional el Protocolo perdurará indefinidamente hasta que se produzca un acuerdo que lo sustituya”, dijo el documento.

“En ausencia de un derecho de resolución, existe un riesgo legal de que Reino Unido esté sujeto a prolongadas y repetidas rondas de negociaciones”, agregó.

El Brexit, el mayor cambio económico y político de Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial, ha sumido repetidamente a la política británica en una crisis desde que los votantes decidieron abandonar la UE en un referendo en 2016.

May está tratando en estos momentos de que su acuerdo sea aprobado por un Parlamento que está dando todas las señales de que no lo apoyará en una votación el 11 de diciembre. No está claro qué sucederá si se rechaza, ya que Reino Unido debe retirarse del bloque el 29 de marzo.

Nigel Dodds, vicepresidente del Partido Unionista Democrático noriralandés (DUP, por su sigla en inglés) dijo que el documento legal demuestra que Belfast será tratada de manera diferente al resto de Reino Unido tras el Brexit.

La libra esterlina, que ha operado con volatilidad por las noticias sobre el Brexit desde el referendo, cotizaba con una leve caída después de los mínimos de 17 meses alcanzados el martes, impulsada por las señales de que Reino podría optar por no abandonar la UE después de todo.