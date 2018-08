Evita a toda costa el marketing verde engañoso

Por increíble que parezca muchas empresas siguen pensando que las políticas ambientales son innecesarias y que no crean un impacto positivo en su posicionamiento de marca y ventas. Cada vez son más los que identifican al consumidor verde quien correlaciona su conciencia ambiental con sus comportamientos de compra.

“La mejor campaña de Marketing que el sector privado puede hacer es contribuir a la preservación y restauración de los ecosistemas. Llevar a sus ejecutivos a bucear, es una experiencia muy inspiradora” sostiene Roberto Cerda, internacionalista, fundador y líder de Restore Coral, asociación encargada de concientizar sobre la importancia de los corales en la vida marina de nuestro planeta.

No importa si se llama marketing ecológico, medioambiental, sostenible, verde o sencillamente eco-marketing el hecho es que existe esta necesidad de entender a los consumidores de forma diferente, pero sobre todo de tratar al planeta de una manera mucho más amable.

“Falta muchísima conciencia ambiental, la mayoría no dimensiona lo que significa perder la base de un ecosistema, no se cuida lo que no se quiere y no se quiere lo que no se conoce, es por eso que la gestión cultural y la conciencia social llevada por diferentes medios es de suma importancia”, sostiene Gabriela Andrade Gorab, aliada cultural en Restore Coral y licenciada en Artes por Bond University en Australia y un programa de especialización en Emprenduría por MIT.

PUBLICIDAD

Afortunadamente para el mundo cada vez encontramos en más productos leyendas como “Elaborado 100% con energía limpia” o “Fabricado con energía eólica”. Incluso ya hay compañías que han conseguido generar más energía renovable que la que gastan a través de sistemas solares o molinos de viento.

A continuación, te presento los siguientes tips para poner verde tu negocio y lograr un impacto favorable en ventas:

Ayuda a los que ayudan

Si quieres lograr resultados rápidos y de mayor impacto la mejor manera es generando alianzas estratégicas. La idea de desarrollar campañas conjuntas ya sea de manera tradicional o digital no solo optimiza costos, sino que se extiende el posicionamiento de tu marca entre más segmentos de clientes.

Gabriela Andrade Gorab, nuevamente sostiene: “Participar de todas las maneras posibles, mejorando nuestro comportamiento cuando estemos en zonas ecológicas y de arrecife, denunciar las malas prácticas y actos que puedan perjudicar a los ecosistemas, pero sobre todo generar alianzas con otras empresas para el consumo responsable y dejar de consumir con las que no aportan a estas causas”.

Hazlo una experiencia con tus clientes

Involucra a tus clientes a ser una parte esencial de tus eventos medioambientales o campañas ecológicas y sociales. Es primordial diseñarles una experiencia sensorial que los llame a participar e involucrarse como miembros activos de una misma comunidad consciente,

Evita a toda costa el marketing verde engañoso o Greenwashing. Por una mala práctica puedes perder la credibilidad y prestigio para siempre.

Impacta tu información comercial con las buenas causas

¿Te imaginas transformar a México en la capital mundial del turismo sostenible? Líderes de opinión como Roberto Cerda sostienen que esto nos daría acceso a fondos internacionales de alto impacto que financiarían la protección y restauración, así como crear miles de empleos relacionados a la llamada economía azul. Ahora ¿te imaginas lo que formar parte de este movimiento haría por tu empresa?

Recuerda incluir por todos los medios tu responsabilidad con el planeta (tarjetas de presentación, cartas comerciales, firmas electrónicas, entre otras) pero sobretodo mantente congruente con la ideología. No puedes resaltar esta ventaja competitiva si al hacerlo estas contaminando.

Para muchos el acto de vender por sí solo es todo un arte, pero te aseguro que vender en verde o con una causa social será para ti una verdadera obra maestra.

Si quieres que trascienda tu sueño empresarial no llores por lo que sale mal, más bien sonríe por esa nueva inspiración que nace cada día en ti.

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @FerCoronadoCT

Facebook: Innovative Marketing & Consultants

Página web: Innovative Marketing & Consultants

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.