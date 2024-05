Evita conflictos y haz del trato personal una de las fortalezas de tu empresa familiar

“Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos”. Ray Kroc

Cuando se habla del ambiente de trabajo de una empresa familiar, podría imaginarse que no hay espacio para desacuerdos, malentendidos o problemas en las relaciones humanas. Una organización que no cuida y construye la unidad de sus colaboradores familiares y no familiares puede llegar a problemáticas mayores. La siguiente fábula que leí hace algún tiempo puede ser un gran ejemplo para acercarnos al tema:

Había una vez un rebaño que era acompañado a pastar por un grupo de perros guardianes. Unos lobos que vivían en el lugar no se atrevían a retar a los perros y por eso idearon un plan. Enviaron un mensaje a los carneros que decía: “Sus guardianes tienen la culpa de la enemistad entre carneros y lobos. Si se deshacen de ellos, podremos tener paz entre nosotros”. Los carneros cayeron en la trampa y al hacer a un lado a los perros, fueron fáciles víctimas de los depredadores.

Los carneros no supieron comprender que los perros eran parte de su equipo, la falta de unidad los condujo a la catástrofe.

“La confianza que existe a nivel familiar debe ganarse y construirse en el entorno empresarial”.

Evitar que esto suceda dentro de una organización familiar es una tarea constante que requiere la atención de los líderes. A continuación, quiero compartir algunos aspectos importantes que ayudarán a lograr el equilibrio de las relaciones humanas dentro de una empresa.

¿Existe la sinergia en tu empresa familiar? El liderazgo de una empresa familiar debe entender que no es lo mismo convivir todos los días en casa o los fines de semana en reuniones familiares, que compartir las responsabilidades que implica el trabajo corporativo. La confianza que existe a nivel familiar debe ganarse y construirse en el entorno empresarial y para ello es trascendental que todos los colaboradores se empapen de los valores y objetivos de la organización, conozcan su misión y visión, es decir, se trata de que todos entiendan cuál es el fin en común que están construyendo: el legado familiar a través de su compañía. Esto no es un tema menor, no debe darse por hecho que por ser parte de la familia se tiene interés en el trabajo o la empresa familiar, ese compromiso es algo que se debe inculcar y construir desde el interior.

Fortaleciendo las relaciones humanas en el entorno empresarial. No olvidarse del trato humano en el contexto empresarial puede comenzar por un acercamiento a los intereses profesionales de cada colaborador. Saber las fortalezas de cada integrante del equipo permitirá asignarle tareas y responsabilidades con las que se encuentre cómodo con su trabajo y con su papel en la organización. Conocer a cada colaborador se da a través del diálogo y la observación, con un liderazgo que ha desarrollado la escucha activa, la empatía, el respeto y hace de ello parte de la cultura de la empresa.

Los acuerdos personales y familiares como la base del éxito. Lograr un equilibrio familiar y profesional a largo plazo significa alcanzar verdaderos acuerdos, donde haya objetividad y, sobre todo, un consenso de todos los involucrados. Establecer reglas claras que den solidez a la organización familiar requiere que se construyan los órganos necesarios de gobierno corporativo. Cada familia, según su contexto y necesidades, decidirá la mejor manera de organizarse y de salvaguardar su patrimonio, logrando una verdadera sinergia que aproveche el talento de las distintas generaciones que colaboran en la empresa.

Si el trabajo cotidiano de tu organización tiene como bases el diálogo y tomar en cuenta el lado humano de cada uno de los integrantes, los resultados en el largo plazo serán los mejores de la mano de tu liderazgo.

Un liderazgo efectivo pasa por comprender que el futuro de la empresa familiar es imposible sin directivos y gestores capacitados, dotados con habilidades, aptitudes y competencias que les lleven a comprometerse con la organización, a colaborar con el equipo y aprender de forma constante para tomar las mejores decisiones que lleven a la empresa con éxito hacia el futuro.

