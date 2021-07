Con el aumento de las hospitalizaciones en México y Estados Unidos, el Dr. Scott Gottlieb, exjefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), ofreció el domingo una terrible advertencia para los estadounidenses no vacunados, diciendo que “la mayoría” de los que no han tenido Covid-19 antes probablemente se convertirán en infectados por la variante delta, que podría terminar siendo uno de los virus más graves que enfrentan en su vida.

HECHOS CLAVE

Gottlieb, quien se desempeñó como comisionado de la FDA durante dos años bajo el ex presidente Donald Trump, dijo a CBS en “Face the Nation” que la variante delta es “tan contagiosa” que infectará a la mayoría de las personas no vacunadas.

“La conclusión es que muchas personas ya no son susceptibles a Covid”, dijo Gottlieb, y destacó que casi el 50% de los estadounidenses han sido completamente vacunados y se estima que otro tercio de la población ha contraído el virus antes.

Pero incluso si es sólo el 25% del país o menos el que sigue en riesgo, sigue siendo “mucha gente” en “términos absolutos”, enfatizó Gottlieb.

El exjefe de la FDA también enfatizó que para muchos de los que están infectados con la variante delta, “será el virus más grave que contraerán en su vida en términos del riesgo de ponerlos en el hospital”.

HECHO SORPRENDENTE

Tal como está, el 97% de las hospitalizaciones se encuentran entre aquellos que aún no han sido vacunados, y la tendencia es casi idéntica para las muertes, dijo Gottlieb. “La mayoría de las personas se vacunarán o se habrán infectado previamente o contraerán esta variante delta”.

ANTECEDENTES CLAVE

Las vacunas parecen funcionar bien contra la variante delta. Sin embargo, los funcionarios de salud pública han destacado repetidamente el riesgo en condados y estados no vacunados en todo el país. Las hospitalizaciones han aumentado más del 30% en las últimas dos semanas, según datos federales compilados por The New York Times, y las hospitalizaciones han aumentado más del 80% en cuatro estados: Nevada, Mississippi, Arkansas y Oklahoma. Sin embargo, las muertes también han ido en aumento (rondan las 300 por día) y siguen siendo mucho más bajas que la tasa del invierno. Estos números de tendencia alcista han llevado a varios lugares a volver a imponer ciertas restricciones.

EN MÉXICO DELTA SE PROLIFERA

La variante Delta del COVID-19 ya es la que domina en los casos positivos en la Ciudad de México, reconoció Olivia López Arellano, secretaria de Salud capitalina, es decir, alrededor de 60 de cada 100 casos, corresponden a esta cepa.

“Estas son estimaciones y efectivamente la variante Delta ya es la dominante”, comentó la funcionaria en conferencia de prensa.

“La variante Delta desplazó ya a la denominada mexicana”, abundó. “Nosotros estamos estimando alrededor del 60, 65 por ciento de todos los casos positivos”.

De acuerdo con estimaciones de las autoridades sanitarias capitalinas, las variantes Gamma y Alfa representan un 20% de los casos positivos.

En los últimos días, los casos positivos entre menores de 18 años han ido en aumento, hecho por el cual se comenzarán a incrementar las pruebas rápidas que se realizan en kioscos.

CITA CLAVE

Gottlieb no fue el único experto en salud pública que hizo sonar la alarma sobre la variante delta el domingo. El Dr. Vivek Murthy, Cirujano General de los Estados Unidos, dijo a ABC News en “This Week” que es “profundamente preocupante” ver aumentos repentinos en partes del país con bajas tasas de vacunación, lo que alienta “medidas de mitigación” cuando sea necesario. “Anticipo que eso sucederá en otras partes del país, y eso no contradice la guía emitida por los CDC”, dijo Murthy.

QUÉ OBSERVAR

Una encuesta de Harris publicada a principios de esta semana sugirió que las advertencias sobre la variante delta por parte de los funcionarios de salud pública pueden hacer que los estadounidenses no vacunados sean menos propensos a recibir la vacuna. Alrededor del 62% de los adultos no vacunados encuestados entre el 9 y el 11 de julio dijeron que la variante delta “me hace pensar dónde debería vacunarme”.

