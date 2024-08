ExCEO de Megaupload será extraditado desde Nueva Zelanda tras 12 años de conflicto con EU

Kim Dotcom, quien enfrenta cargos criminales relacionados con el extinto sitio web de intercambio de archivos Megaupload, será extraditado a Estados Unidos desde Nueva Zelanda, dijo el jueves el ministro de Justicia de Nueva Zelanda.

Dotcom, nacido en Alemania y residente en Nueva Zelanda, ha estado luchando contra la extradición a Estados Unidos desde 2012 tras una redada ordenada por el FBI en su mansión de Auckland.

El ministro de Justicia, Paul Goldsmith, firmó una orden de extradición para Dotcom, dijo un portavoz del Ministro de Justicia.

“He analizado cuidadosamente toda la información y he decidido que el señor Dotcom debe ser entregado a Estados Unidos para ser juzgado”, afirmó Goldsmith en un comunicado. “Como es práctica habitual, le he dado al señor Dotcom un breve período de tiempo para que considere y reciba asesoramiento sobre mi decisión. Por lo tanto, no haré más comentarios en esta etapa”.

En una publicación en el sitio web de redes sociales X el martes, Dotcom dijo, “la obediente colonia estadounidense en el Pacífico Sur acaba de decidir extraditarme por lo que los usuarios subieron a Megaupload”, en lo que parece ser una referencia a la orden de extradición.

Reuters no pudo contactar inmediatamente a Dotcom para obtener una respuesta. Las autoridades estadounidenses afirman que Dotcom y otros tres ejecutivos de Megaupload costaron a estudios cinematográficos y compañías discográficas más de 500 millones de dólares al incentivar a usuarios que pagaran para almacenar y compartir material con derechos de autor, lo que generó más de 175 millones de dólares en ingresos para el sitio web.

El director de marketing de la empresa, Finn Batato, y el director técnico y cofundador, Mathias Ortmann, ambos de Alemania, junto con un tercer ejecutivo, el holandés Bram van der Kolk, fueron arrestados con Dotcom en 2012.

Ortmann y van der Kolk llegaron a acuerdos que les permitieron ser sentenciados en 2023 a penas de prisión en Nueva Zelanda, pera evitar la extradición. Batato murió en 2022 en Nueva Zelanda.

Con información de Reuters.

