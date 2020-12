Por Edoardo Papini

Luego de haber provocado cierres de fronteras, toques de queda nacionales, clausura de vuelos internacionales, pánico en los mercados financieros y miedo entra la población alrededor del mundo, de acuerdo con dos expertos internacionales, las recientes mutaciones del coronavirus son el ejemplo claro de que la humanidad está combatiendo al virus y que debemos confiar primero en la comunidad científica antes que en cualquier otra.

Forbes México entrevistó en exclusiva a Giorgio Palú, virólogo con experiencia en instituciones extranjeras en Yale, NIMR de Londres, Universidad de Harvard y actual presidente de la Agencia Italiana de Medicamentos (Aifa), y a Giuseppe Novelli, genetista italiano y docente de la Universidad de Roma Tor Vergata para conocer con detalle el impacto real sobre las nuevas mutaciones de Covid-19 y sus posibles implicaciones.

Ambos reconocieron que algunos medios se han equivocado al confundir la mortalidad con la velocidad de contagio de las nuevas cepas. “Mientras más contagioso son los virus, menos mortales tienden a ser”.

Además, confirmaron que incluso ante las nuevas mutaciones la vacunas actuales serán igual de efectivas, pero incluso con ellas es posible que el coronavirus se convierta en un virus endémico que regrese de forma constante.

Lee las entrevistas completas a continuación.



Forbes (F): ¿Cuál es su punto de vista sobre el virus Covid-19?

Giorgio Palú (GP): En primer lugar, como virólogo, puedo decir que la letalidad de esta enfermedad es relativamente baja; estudios recientes de seroprevalencia muestran que la letalidad está entre el 0,25 y el 0,40%, lo que significa una mortandad de tres a cuatro sobre cada mil.

Para que tengamos contexto, dos millones de personas murieron en 1957 y 1968 como resultado de la pandemia de gripe asiática y Hong Kong. En ese entonces la población del mundo era la mitad de lo que es ahora y más joven de lo que es hoy. Por tanto, es necesario analizar los números de forma crítica.

Una enfermedad viral que tiene una letalidad del tres entre cada mil no es la española, no es la viruela, no es la plaga, no es el Ébola, no es el Sars, y ni siquiera es la pandemia asiática. En cuanto a la letalidad del Covid-19, en Italia por ejemplo la edad promedio de los que mueren es de 82 años. Las personas menores de 50 años son los menos. (El rango cambia dependiendo del país y salud general de la población).

Obviamente, no podemos comparar este virus con simples resfriados o gripe, ya que tiene una tasa de mortalidad cinco veces mayor. Es uno de los pocos virus que se ha propagado de este a oeste, pasando por todos los continentes.

Los virus con baja letalidad como este (0,25% a 0,50%) tienden a persistir en el huésped (humano), mientras que los virus con alta letalidad, como el Ébola o el Sars de 2002, desaparecieron lentamente.

F: ¿Qué está ocurriendo con las mutaciones del virus?

GP: No hay evidencia de que esta nueva cepa presente en el Reino Unido u otros países sea más letal de lo que ya conocemos.

Esta variante generó pánico y causó vuelos bloqueados, fronteras cerradas, bolsa en crisis; sin embargo, no debemos preocuparnos de que el virus evolucione. La mutación de este virus es normal desde el punto de vista científico. Aparte de eso, no hay una labor biológica detrás y hay que esperar al trabajo de laboratorio que es fundamental.

F: ¿Es más infeccioso o letal?

GP: Quizás sea más contagioso, pero hay que esperar más análisis, pruebas y resultados, sobre todo a nivel biológico. Si fuera más letal, nos daríamos cuenta de ello de inmediato.

F: Entonces, ¿se puede decir que cuanto más contagioso, menos letal?

Eso es precisamente lo que les enseño a mis estudiantes en mis primeras lecciones. En definitiva, cuanta más contagiosidad, menos letalidad y viceversa (cuanta más letalidad más rápido se extingue el virus).

No sabemos exactamente cómo nació este virus y cómo se produjo la transición de animal a humano. Entre otras cosas, es un murciélago que no se encuentra en China sino en otros países como Tailandia y Camboya. Probablemente, estaba en un huésped intermedio y en el hombre se adaptó de inmediato con una contagiosidad muy alta.

F: ¿Cuál es el escenario futuro para estos tipos de Virus?

GP: Son virus respiratorios endógenos, es decir, pueden recurrir.

Un virus tan contagioso con más de 80 millones de infecciones en el mundo y casi dos millones de muertes, que ha viajado por todo el mundo, seguro que volverá. Tendremos que acostumbrarnos.

F: ¿Qué consejo le darías a los mexicanos y al mundo? Especialmente aquellos que no creen en las vacunas.

Recuerden lo que pasó en la historia de su continente y país, cuando los cadáveres de los indígenas con viruela estaban únicamente cubiertos con mantas, porque no se conocían los virus de esa época. Esta vez, afortunadamente, con la globalización se puede saber mucho más que en el pasado. Cuídense de la manera correcta.

Me gustaría decirles que es una ciencia exacta, como la química y la física. Entre los diversos investigadores de las disciplinas biomédicas, los virólogos se encuentran entre los más premiados con premios Nobel de fisiología o medicina (tres este año).

F: ¿Qué reflexiones le ha dejado la pandemia?

GP: La ciencia y la tecnología han logrado grandes avances que rebasaron cualquier expectativa. Pero este no será el primer ni el último virus, y quizás ni siquiera la última pandemia. Estos virus nacerán cada vez más.

Estos tipos de virus también nacen debido a nuestra conducta hacia el mundo que vivimos. Estamos destruyendo nuestros espacios con la deforestación, los insectos ahora están huyendo de las zonas tropicales a otras zonas del mundo y traen nuevas enfermedades. Estamos destruyendo a nuestro lugar.

La genética detrás de Covid-19

Forbes: Se lee que el virus es más contagioso, ¿hay algo de qué preocuparse?

Giuseppe Novelli: Este virus es más contagioso, pero no es justo como se ha dicho (70% más). Esto no significa que sea 70 veces más contagioso, como han dicho la mayoría de los medios, sino 1.7 veces más rápido que el contagio que ya conocemos.

Somos bastante optimistas, porque en todo el mundo la tasa de mortalidad ha disminuido gracias al conocimiento del Virus, gracias a las máscaras y gracias a los avances científicos. Siempre han habido mutaciones, el virus de Wuhan (China) ya no existe. Este virus se ha adaptado para poder propagarse y permanecer más eficazmente en el huésped (humano). Es decir, cuando cambia, intenta resistir. Y así como el virus cambia, también debemos cambiar las estrategias para responder. Será una lucha constante.

F: ¿Existe una relación entre la genética de las personas y el virus?

GN: Además de la diabetes, la obesidad y la edad, también notamos que un grupo de personas más jóvenes llegaron hasta los cuidados intensivos o incluso perdieron la vida.

Es por esta razón que decidimos estudiar (también con institutos mexicanos) el ADN del huésped (humano) y descubrimos que entre 10 y 12% de las personas que se enferman gravemente de Covid-19 tienen un defecto genético en la producción de interferón que es nuestra primera arma de defensa, una molécula que nos defiende de este tipo de virus.

El gran descubrimiento fue encontrar una correlación genética para este virus, una novedad absoluta.

Ahora ha comenzado un nuevo estudio para examinar también el ADN de las “resistors”, que son aquellas personas que no se enferman a pesar de tener contactos con personas positivas de Covid-19.

F: ¿Son peligrosas las mutaciones del virus?

GN: Las mutaciones del virus son miles, pero hasta que quedan sin efecto se las conoce como “neutrales”. En la actualidad, no existen problemas entre estas mutaciones y las vacunas. Actualmente, las vacunas funcionan y somos optimistas al respecto.

F: ¿Qué nos puede decir sobre los anticuerpos monoclonales? ¿Son otra arma de defensa contra el virus?

GN: Los anticuerpos monoclonales solo están disponibles en los Estados Unidos (dos hasta ahora, autorizados por la FDA). Funcionan solo en la fase inicial de la infección, por lo que el inicio de la infección es crucial para este medicamento, ya que no funcionan en pacientes gravemente enfermos. Además, les recuerdo que estos anticuerpos dan protección durante unos meses.

F: ¿Qué opinas de la vacunación obligatoria o voluntaria?

GN: ¿Sus hijos van a la escuela? Aquí, ya está su respuesta. No podrán regresar a la escuela sin vacunas y así será para más actividades cuando regresaremos a la normalidad.

Soy el primero en promover la libertad, pero hay que convencer a la gente de la importancia de la ciencia. Las vacunas son el fármaco más eficaz y nos han ayudado a vencer muchas enfermedades y también nos ayudarán a ganar esta nueva batalla.

F: ¿Cuál será el futuro que nos espera?

GN: Soy bastante optimista. El resultado de la ciencia ha sido extraordinario. En menos de un año ya tenemos dos vacunas y muchas más están en preparación (más de 40 en camino). También tenemos muchos fármacos y nuevas pruebas para neutralizarlo.

Normalmente, nos tomó más de cinco años desarrollar una vacuna de este tipo y ahora solo nos llevó 9 meses. ¿Qué más podemos pedir?

Este contenido fue desarrollado en colaboración con la Embajada Italiana en México. Desde la pasada primavera, cuando Italia resultó el primer país occidental azotado por la epidemia, desde la Embajada de Italia en México se activaron distintas líneas de diálogo con las autoridades y el mundo académico mexicano, dirigidas a compartir buenas prácticas e intercambio de información – declara Emilia Giorgetti, consejera científica de la embajada y responsable oficina de cooperación de la Embajada.

En ocasión de la Fiesta nacional de Italia donamos al CONACyT un ejemplar de ventilador open source desarrollado por Ferrari e IITy construido en México con materiales y piezas disponibles en el país, es decir fácilmente reproducible en México con una inversión mínima. Finalmente, gracias también a la labor incansable de la Embajada de México en Italia, establecimos un canal de comunicación privilegiado con el Instituto Spallanzani para la realización de los estudios clínicos de fase 3 de la vacuna italiana en México – concluye la consejera científica.