Exclusiva| ‘Veremos a un Checo más fuerte’ en 2023; quiere ser campeón

Luego de su temporada más exitosa en la Fórmula 1 y terminar como el tercer mejor piloto en la máxima categoría del automovilismo mundial, Sergio “Checo” Pérez asegura que para 2023 se verá a un piloto más fuerte, competitivo y dar la pelea por el campeonato, algo que sigue en los sueños del mexicano.

En entrevista exclusiva con Forbes México dice que el próximo año será más intensa la temporada, con más equipos tratando de llevarse la victoria; sin embrago, confiesa que ya está más cómodo con su automóvil, por lo que espera ser más fuerte en las pistas.

“Sin duda es el objetivo, mejorar lo hecho esta temporada y pelear por el campeonato, ser más constantes y poder estar en la pelea por el campeonato… Ese es mi máximo sueño en la Fórmula 1 y por eso sigo aquí espero que en estos próximos 2 años pueda llegar a ser campeón”, afirma “Checo” Pérez.

Pero el piloto mexicano habla también sobre su futuro más allá de la Formula 1, ya que si bien los próximos 2 años el 100% de su enfoque está en la máxima categoría del automovilismo; el mundo de los negocios también es algo que esta en sus objetivos, donde ya ha hecho inversiones en más de un emprendimiento.

Esta ha sido tu mejor temporada en la Fórmula 1, terminas en tercer lugar ¿Cuál sería tu balance?

Es una buena temporada, un buen año, muchos buenos momentos, otros no tan bueno, pero en general creo que hay cosas muy positivas y con eso me quedo, con esos bueno momentos, esos buenos aprendizajes y a seguir trabajando para tener aún más.

¿Qué significa llegar a esta tercera posición en el campeonato de pilotos, para tu carrera?

Contento, me hubiera gustado quedar subcampeón, pero nos quedamos a un segundo, literal, así son las carreras, al final no podemos esconder mucho lo que ha sido mi carrera y estar dentro de los 3 mejores pilotos del mundo es un gran logro.

De 2022 ¿Con cuál carrera te quedas?

Mónaco sin duda, ganar Mónaco siempre ha sido un sueño para mí y creo que es mi momento más especial de la temporada.

¿Qué esperas para 2023, cuáles son los retos, vimos que los Ferrari, los Mercedes fueron apretando en las últimas carreras?

Va a ser una temporada muy intensa, muy pegada, creo la competencia hasta arriba va a ser muy competitiva y tener más equipos compitiendo por estar en la pelea.

Al inicio de la temporada te vimos luchando por el campeonato ¿Te gustaría estar otra vez ahí?

¿En qué momento ves al equipo Red Bull ahora, para luchar con Mercedes y Ferrari, para ganar el próximo año?

Creo que el equipo atraviesa por un muy buen momento y hay que mantener ese paso, es y será muy importante para todos.

¿Ya estás más cómodo con el auto?

Ya me siento más cómodo, creo que las últimas carreras fueron muy positivas; a partir de ahora seré más competitivo en lo que resta de todo el año, la próxima temporada veremos un Checo más fuerte, cada vez más sólidos con el equipo, eso irá mejorando.

Sin duda al final los resultados que tuve han sido porque he estado más cómodo con el coche, creo que estos neumáticos esta temporada no me ayudaron mucho, porque degradaban mucho de adelante y eso para mí era muy difícil, a ver qué traen nuevos neumáticos para el próximo año.

Más allá de 2023, de Red Bull ¿Hacia dónde va la carrera de Checo en Fórmula 1, lo vamos a ver Checo más tiempo?

Ahora tengo contrato de 2 años más con Red Bull, 2 años en Fórmula 1 es mucho tiempo, cada temporada es mucho tiempo, no pienso más allá de esos 2 años, veremos cómo evolucionas estas próximas 2 temporadas y creo que a partir de ahí decidiré.

Sin duda soy consciente que el final está más cerca que el inicio, porque así es el deporte, ya tengo años y también empiezo a tener ganas de hacer otras cosas, pero hoy por hoy, los próximos 2 años mi enfoque al 100% y entrega es la Fórmula 1.

De todos los años que llevas en la Fórmula 1 ¿Cuál es la mejor experiencia, el peor sabor de boca que has tenido?

Creo que sin duda esta temporada ha sido muy buena, pero en general no te diría un momento en especial, ha sido toda mi carrera, todos los momentos, toda la entrega que he tenido que tener durante tantos años, es algo que miras atrás con mucho orgullo, porque son muchas temporadas, muchos años, muchos momentos de muchos sacrificios, trabajo y eso al final como atleta recuerdas mucho.

Después de la Fórmula 1 ¿Dónde te vez Checo, impulsado el automovilismo, empresas?

Me gustaría el mundo de los negocios, enfocado en los negocios, me gusta mucho todo el tema bursátil, del real state, aprender; lo más fácil para mí sería seguir en este mundo, porque tendría muchas oportunidades aquí, pero también tengo muchas ganas de aprender de otras cosas.

¿Por qué apostar por empresas como kavak, a esta otra área de un Checo de Negocios que poca gente ve fuera de la pista?

Es importante también tener la oportunidad de poder emprender, empezar con compañías que van iniciando, apostarle, están en México, generan muchos empleos, mueven un mercado que es muy importante en nuestro país, eso es lo que más me ha movido.

Has sido un mexicano histórico en las carreras, roto todas las marcas ¿Cómo quieras que fuera recordado Checo Pérez?

Un chavo muy normal que llegó a lo más alto del mundo en su profesión, que aprovecho cada oportunidad y que siendo mexicano puedes llegar muy lejos, tan lejos como te lo propongas, eso me gustaría, que la gente se acuerde un poco de ello, de ese orgullo que llegamos a sentir en ese momento.

¿Qué consejo le darías al Checo que se subió al primer carro para competir?

Que sueñe, que sueñe muy alto, que va a llegar tan lejos como él quiera, que el trabajo empieza ya, que para ser el mejor piloto del mundo empieza desde ahorita y cada año, cada que estás arriba de un coche, en los inicios, tienes que ir aprendiendo, evolucionando, trabajar a conciencia muy fuerte, ser un profesional en toda la extensión de la palabra y, sobre todo, disfrutarlo y ser feliz.

