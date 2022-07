Exenciones fiscales y salud menstrual: ¿Cómo se relacionan?

Por: Elisa Soto, Christian Borja-Vega, Jonathan Grabinsky, Gabriel España

La reciente anulación de Roe vs. Wade en los Estados Unidos (EE. UU.), realizada por Suprema Corte de Justicia, prepondera incertidumbre para las condiciones de mejora en la equidad de género. Es una decisión que opera en el contexto de problemas más amplios que enfrentan las mujeres en todo el mundo: más de 650 millones de mujeres en la actualidad fueron forzadas a contraer unión matrimonial sin la mayoría de edad, y el 30 por ciento de mujeres de 15 años o más han sufrido violencia física y/o sexual.

Esta situación política en materia de equidad de género tiene también eco en México. Y es que mucho se puede avanzar en equidad de género, no solamente con regulaciones para el acceso a la salud reproductiva, sino también con diversos instrumentos de política fiscal. Tal es el caso de mantener en cero las tasas impositivas a productos de higiene menstrual (PHM).

Con las discusiones sobre el paquete fiscal de México para 2023 ya en marcha, y dado los retrocesos en los derechos de las mujeres y el acceso a oportunidades que erosionan el tejido social de las sociedades en todo el mundo, mantener el IVA para los PHM en cero representa una oportunidad de aplicar instrumentos efectivos para garantizar el acceso a la salud reproductiva y menstrual básica de las mujeres; en especial para aquellas en situaciones económicas y sociales desfavorables.

Al ofrecer acceso sostenido a PHM, éstos se pueden tornar costeables para las mujeres con bajo poder adquisitivo. En México el Paquete Fiscal 2022 incluyó la tasa del cero por ciento (completa eliminación) del IVA a los PHM, lo cual representó un logro distintivo para ayudar a abordar la #pobrezamenstrual. Este tipo de medidas fiscales (que por cierto requieren de una gran labor legislativa y técnica para consensuarla en las instituciones políticas y financieras del país) son formas notables en las que el sistema fiscal tiene una función explicita hacia la equidad de género.

Aunque es demasiado pronto para capturar toda la gama de beneficios económicos y de salud pública, la aprobación de la ley fiscal en México probablemente ha allanado el camino para un mayor acceso a los PHM, ayudando a abordar las consecuencias para la salud, la pobreza y el capital humano asociadas con el acceso sostenido a la higiene menstrual (HM).

De acuerdo al Programa Conjunto de Monitoreo (PCM) de la OMS/UNICEF, se ha estudiado el tema y se considera que para que las mujeres y las niñas tengan acceso a PHM, deben tenerse acceso a:

“…un material limpio para manejar su higiene durante la menstruación, pueden cambiarlo en privacidad, con la frecuencia necesaria, acceden y usan agua y jabón para el lavado del cuerpo cuando sea necesario, y tienen acceso a instalaciones seguras y convenientes para deshacerse de la basura de manera discreta y digna”.

Al solo tener acceso a los PHM, no se cumplen las condiciones necesarias y suficientes para abordar temas más amplios de salud reproductiva . Por ello es de suma importancia que se aborde la “pobreza menstrual“ ya que tiene una serie de consecuencias negativas. El acceso inadecuado a HM está asociado con varias infecciones del tracto reproductivo, incluida la falta de acceso a instalaciones adecuadas, mayor incidencia de enfermedades y con menores ingresos de por vida. También está sujeto a una variedad de tabúes sociales como la suciedad; a menudo se asocia con nociones de impureza y “profanación”. HM también tiene graves repercusiones en la salud mental, que, a su vez, está asociada con el ausentismo escolar.

Y, sin embargo, a pesar de lo regresivo que son los impuestos sobre PHM y el estado actual en general de HM, estas condiciones persisten en varios países. En los Estados Unidos, treinta estados continúan gravando MHP; en Hungría, las mujeres pagan el 27 por ciento de impuestos sobre PHM. De manera similar, las mujeres en Dinamarca y Suecia pagan un impuesto del 25 por ciento sobre PHM.

Las exenciones de impuestos a menudo se consideran una palanca política eficaz y eficiente para impulsar el consumo, pero sobre todo incrementar la capacidad de pago en lo segmentos de población con menores ingresos. Pero el reclamo fiscal contra la derogación del impuesto al PHM a menudo se basa en argumentos de que las reducciones en la tasa impositiva no siempre se trasladan a los consumidores en forma de reducciones de precios, y que las reducciones planas en el IVA no siempre benefician a las poblaciones pobres, ya que PHM son comprados predominantemente por aquellos en la escala de ingresos más altos; es decir, con mayores niveles de consumo.

No obstante, estas conjeturas no se sustentan con evidencia empírica. Investigaciones cuantitativas sugieren lo contrario: un estudio de 2005 aprovecha la derogación de PHM de la base del impuesto sobre las ventas en Nueva Jersey para analizar el impacto en la reducción de precios a los consumidores. El estudio compara los cambios en los precios en Nueva Jersey con los de Delaware, Connecticut, Maryland y Pensilvania (estados geográficamente próximos, pero con políticas fiscales distintas). Los resultados sugieren que los precios para los consumidores de bajos ingresos disminuyeron un 12.4 por ciento en relación con los precios en los estados donde el impuesto no cambió.

Los argumentos en contra de la derogación del IVA sobre PHM también se basan en que su aplicación reduciría los ingresos fiscales del país. Esta afirmación es engañosa, ya que empaqueta incorrectamente PHM como bienes no esenciales. Los bienes de primera necesidad, exentos de impuestos según la legislación mexicana, incluyen: medicamentos, así como la canasta básica de alimentos. PHM, que responde a una necesidad biológica femenina central, debe considerarse un bien indispensable para la salud. Asimismo, los ahorros al sistema de salud por problemas de salud e higiene de mujeres vulnerables que no tienen acceso a estos productos también juegan un papel preponderante en las decisiones de implementar su exención tributaria.

La derogación del impuesto sobre PHM en México en 2022 encaja dentro de movimientos globales más amplios que abogan por un sistema tributario más justo y completo, con respaldo analítico que permita generar beneficios sociales adicionales en cuanto a equidad de género. Kenia, por ejemplo, derogó sus impuestos sobre PHM en 2004. Otros países, que recientemente eliminaron el impuesto, incluyen: Australia, Colombia, Alemania, India, Ruanda y el Reino Unido. Recientemente, los legisladores de Argentina y Chile han presentado propuestas similares. Un estudio que analiza las ventajas de las reformas fiscales del IVA PHM aplicadas en Bangladesh, Kenia, Nigeria y Sudáfrica muestra los efectos positivos de la derogación en el aumento de la visibilidad y el apoyo hacia la salud de la mujer, y sobre todo en catapultar iniciativas adicionales de HM y en contrarrestar los tabúes sociales.

Al eliminar los impuestos sobre PHM, México sigue una lista creciente de países que en los últimos años han trabajado junto con la sociedad civil para adoptar políticas que promueven mayor equidad de género. Aunque se necesita más investigación para capturar completamente los efectos fiscales y de consumo de la derogación de los impuestos sobre los PHM, eliminar la “pobreza menstrual” sigue siendo una de las formas centrales para garantizar la salud primaria, y que permita a las mujeres mejorar sus condiciones de vida. Aunque esto es un tema central, a menudo subestimado, en la lucha por la igualdad de género que debe ser defendida por todos, incluidos hombres y mujeres por igual, la salud menstrual y reproductiva de la mujer debe ser objetivo también para promover mejores condiciones económicas en el futuro.

Con las discusiones sobre el paquete fiscal de 2023 ya en marcha, y con las mujeres enfrentando la reversión de sus derechos en todo el mundo, el gobierno mexicano debe continuar contribuyendo para ayudar a luchar por la igualdad de género, en contra de la #pobrezamenstrual, y abogar por instrumentos de política pública que garanticen la equidad de género.

Los puntos de vista presentados aquí son de los autores y no representan los puntos de vista del Banco Mundial, los miembros de la Junta Directiva Ejecutiva ni de las organizaciones que representan***

Contacto:

Elisa Soto es actualmente Co-Fundadora de la Organización para Chicas, A.C. en donde realiza investigación, y promueve la educación y proyectos de desarrollo internacional en Salud e Higiene menstrual con enfoque en equidad de género. Fue consejera dentro de la representación de México en el Directorio Ejecutivo del Grupo Banco Mundial (GBM) y ha sido la única mujer mexicana en esta posición. LinkedIn: Elisa Soto

Christian Borja-Vega es actualmente Economista Senior en la Práctica Global del Agua en el Banco Mundial. Se especializa en evaluaciones de impacto, análisis econométricos, estadísticos y operaciones de desarrollo. Ha trabajado como consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fundación Mexicana de la Salud y la Secretaría de Desarrollo Social (en México). LinkedIn: Christian Borja-Vega

Jonathan Grabinsky es actualmente consultor senior en el Banco Mundial. Ha trabajado para varias organizaciones investigando temas de gobierno y género, incluyendo para el think thank Brookings. Jonathan cuenta con una licenciatura y maestría de la Universidad de Chicago. LinkedIn: Jonathan Grabinsky

Gabriel España es Managing Director en Iskali Capital Group (ICG), Banca de Inversión basada en Washington DC, la cual está enfocada a proyectos de alto impacto de desarrollo en Mercados Emergentes.

Contacto: [email protected]

Twitter: @Gabriel_Espana

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gabrielespana/

