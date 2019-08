Expedición alcanza los restos del Titanic luego de 15 años

Un equipo internacional de exploradores acaba de concretar la primera inmersión -en cinco intentos- en casi 15 años a los 3,800 metros en el Atlántico Norte, donde se hallan los restos del histórico Titanic.

La expedición, llevada a cabo con sumergibles tripulados con el objeto de inspeccionar y fotografiar el barco, reveló que está siendo rápidamente destruido por bacterias que se alimentan de metales, más la incidencia de la corrosión salina y las corrientes oceánicas profundas.

Parks Stephenson, un historiador del Titanic presente en la expedición, dijo que algunas características de las habitaciones del capitán se han deteriorado por completo.

“La bañera del capitán, una imagen favorita entre los entusiastas del Titanic, ya no está”, dijo. “Toda esa cubierta … se está derrumbando llevando consigo los camarotes”.

El RMS Titanic ha estado bajo el agua durante más de 100 años, y se encuentra a unos 600 kilómetros de la costa de Terranova, en Canadá.

El buque de pasajeros, que era el barco más grande de su tiempo, chocó contra un iceberg en su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York en 1912. De los 2,200 pasajeros y tripulantes a bordo, más de 1,500 murieron.

La expedición al Titanic fue llevada a cabo por el mismo equipo que recientemente realizó la inmersión más profunda hasta el fondo de la Fosa de las Marianas, que se encuentra a casi 12 km por el Océano Pacífico.

Las inmersiones tuvieron lugar en un sumergible de 4,6 metros de largo y 3,7 metros de alto, llamado ‘Limiting Factor’ DSV, que fue construido por la compañía estadounidense Triton Submarines.

Pero la expedición no fue fácil, el mal tiempo en el Atlántico y las fuertes corrientes submarinas dificultaron las inmersiones.

A continuación la lista de las inmersiones que tuvieron contacto con los restos de la mítica nave.

1985 – Sitio del Titanic descubierto por el equipo estadounidense-francés

1986 – Alvin sumergible explora el naufragio

1987 – Primera expedición de salvamento recolecta 1,800 artefactos del Titanic

1995 – James Cameron visita el naufragio y se usa material de archivo en su película Titanic

1998 – Los primeros turistas bucean allí

1998 – Se levanta la sección del casco Titanic

2005 – Dos sumergibles tripulados se lanzan al naufragio

2010 – Robots autónomos mapean el sitio

2012 – El naufragio es ahora protegido por la Unesco

2019 – Submarino Limiting Factor realiza cinco inmersiones

Las inmersiones han sido filmadas por Atlantic Productions para un próximo documental, destaca The Guardian.

