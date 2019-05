Expertos revelan por qué Da Vinci no terminó la Mona Lisa

La Mona Lisa de Leonardo da Vinci ha inspirado muchas teorías, algunas de las cuales aún no se han resuelto hasta hoy.

Recientemente, un experto médico afirmó haber descifrado el código de la salud física del tema de la pintura.

Sin embargo, los amantes del arte todavía están desconcertados acerca de por qué el ‘multidisciplinario’ dejó sin terminar la obra, posiblemente la más famosa del mundo.

Dos médicos italianos ahora sugieren que un anciano Da Vinci se lastimó el brazo después de un desmayo, y por lo tanto no pudo completar la obra maestra.

Esto contradice las suposiciones anteriores de que el extraordinario Leonardo estaba paralizado por un derrame cerebral que había surgido de su dieta alta en lácteos.

Publicados en el Diario de la Royal Society of Medicine, los hallazgos del cirujano plástico Dr. Davide Lazzeri y del neurólogo Carlo Rossi hacen referencia a un retrato menos conocido de Da Vinci que ilustra su brazo derecho inferior en una posición única.

El dibujo de tiza roja de un viejo Da Vinci, creado por el artista lombardo Giovan Ambrogio Finio, muestra su brazo derecho sostenido en su ropa como si fuera un cabestrillo. Su pulgar, el primero y el segundo dedos están estirados, mientras que los otros dedos se doblan hacia adentro, formando lo que a veces se conoce como una «mano en garra».

