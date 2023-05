Expertos ven riesgos en elegir a ministros de la SCJN por voto ciudadano

Académicos y juristas participaron hoy en el conversatorio organizado por los diputados de Morena sobre si se debe o no someter a consulta popular que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por voto de la ciudadanía.

En la discusión, algunos expertos señalaron que esta reforma propuesta por Morena traería consecuencias negativas; otros más sostuvieron que el actual método para elegir a los ministros no es el mejor y ya está politizado.

Mónica González Contró, investigadora especializada en derechos humanos, comentó que una de las consecuencias de elegir a los ministros de la SCJN por medio del voto directo de los ciudadanos sería la injerencia partidista, la cual afectaría la independencia judicial.

Otra consecuencia, indicó, sería la intervención de los poderes fácticos y económicos, que tendrían los medios a su alcance para “ubicar” a los ministros.

Por otra parte, la también directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que el costo de una elección sería alto, pues dijo que los comicios derivados dela desconfianza implican un alto presupuesto.

“Lo más importante es la independencia judicial, no sólo por frenos y contrapesos, sino por los derechos humanos, evitar que mayorías avasallen a minorías”, añadió.

González Contró comentó que modificar el proceso para elegir a los ministros no se debe trata de una decisión mayoritaria porque las mayorías siempre pueden ir en contra de los derechos humanos, sino que se debe de tomar en cuenta la independencia judicial y el conocimiento técnico de los integrantes del SCJN

“Lo que se hace no es una muestra de popularidad, convicción, sino evaluación técnica sobre el conocimiento del sistema jurídico y régimen constitucional”, detalló.

En tanto, el jurista Diego Valadés señaló que el actual proceso para designar a los ministros de la SCJN, a través del Senado, no es el mejor, por lo que se debe revisar el procedimiento de selección, incluso también la elección del presidente del país, pues dijo que ambos modeles obedecen al modelo presidencial que caracteriza al país.

“¿La designación de ministros es la mejor? Creo que no. Hemos experimentado diferentes formas. Creo que no hemos encontrado la mejor. Sí creo en la participación, pero creo que las formas de participación no ilustran otras experiencias constitucionales a la nuestra. No estoy en contra de los procedimiento de consulta (popular), soy un demócrata”, expresó.

Valadés afirmó que hace falta una reforma a la justicia, pero enfatizó que considerar que el problema se resuelve eligiendo popularmente a los ministros es una reducción de la magnitud de éste, pues que ni con ese mecanismo ni cualquier otro se resuelve el problema de justicia del país; “es mucho más profundo”.

Andrés García Repper, especialista en derecho electoral y constitucional, cercano a Morena, mencionó que el actual método para elegir a los ministros del máximo tribunal de justicia ya es un procedimiento politizado.

“¿Qué se necesita para ser candidato? Se necesita que el presidente lo proponga y andar caminando por el Senado solicitando audiencia, lo digo porque lo he visto, con los señores senadores para decirle ‘mire mi currículum’. Se establecen acuerdos”, señaló.

