Explota tu creatividad y aumenta tu éxito

México siempre ha sido uno de los países más importantes en muchas áreas y disciplinas diferentes, y en la expresión creativa no es la excepción.



A lo largo del país, y sobre todo en la Ciudad de México, la oferta creativa está creciendo cada vez más. Existen congresos, reuniones, charlas, exposiciones, festivales, concursos, y un sinfín de posibilidades para los nuevos y los expertos.



Estos puntos de encuentro facilitan la interacción entre los diferentes creadores que hay en el país, intercambian experiencias y técnicas, se brindan ideas e, incluso, planean proyectos juntos.



También son una excelente oportunidad para un encuentro con el público, para dar a conocer los nuevos avances, las nuevas creaciones, e inspirar a las nuevas generaciones a seguir creando y reinterpretando su realidad.



No es necesario ser un experto o tener un gran portafolio de trabajo para poder asistir a estos encuentros. Muchas veces lo único que necesitas es decidirte y perder el miedo a participar en una reunión y conocer a personas que puedan ayudarte en tu crecimiento.



Tal es el caso de Creative Mornings, que se encarga de realizar distintas conferencias a lo largo del año, en varios lugares del mundo, dedicadas a la comunidad creativa. Se hace una charla de 20 minutos con un invitado y después todos conviven con café y desayuno gratuito.



A estas conferencias puede asistir cualquier persona, sin importar qué tanta experiencia tiene en el mundo creativo, la idea es que asistan y convivan con otros como ellos y, en caso de que aún no se hayan animado a iniciar su proyecto, puedan reunir consejos y recomendaciones para hacerlo.



También asisten muchos expertos en diferentes áreas, que comparten sus experiencias, los obstáculos que atravesaron y cómo los resolvieron para poder llegar hasta donde se encuentran ahora.



Todas estas conferencias son gratuitas y solamente hay que solicitar el pase en la página oficial, sin embargo, hay muchas personas que quieren asistir, por lo que la lista de espera puede ser un poco larga, pero vale la pena la espera para vivir la experiencia.



Creative Mornings inició en 2008, con el propósito de dar un impulso creativo a las personas antes de asistir a sus lugares de trabajo, por eso se decidió que la modalidad fuera un desayuno los días viernes.



Llegó a la Ciudad de México en 2014 y desde entonces se ha convertido en una de las reuniones más importantes para todos los creativos del país, con invitados muy profesionales y charlas que siempre incitan al diálogo y a la comunicación entre los asistentes.



Estas charlas buscan hacer comunidad y formar una red de apoyo entre las personas que han decidido dedicar su vida a la creatividad y a explotar sus habilidades en distintas áreas que requieran de su experiencia.



Todo el trabajo está hecho por voluntarios, que buscan que se fortalezcan los lazos entre personas similares en los distintos puntos donde se llevan a cabo estas reuniones, esto ayuda a que todos los participantes sean más activos, ya que saben que ellos son una parte importante del encuentro.



Una de las responsables de estos eventos en el área de la Ciudad de México es Alejandra Antón Honorato, una joven diseñadora e ilustradora que, a la par de Creative Mornings ha realizado diversos ha realizado distintos proyectos por su cuenta, entre los más destacados se encuentran: Conciencitas, que son unos aretes con forma de persona en miniatura, como si tuvieras todo el tiempo a tu conciencia al oído.



Además, realizó La silla Me siento como en México, que es una silla de mimbre con forma de la República Mexicana y, desde su realización, se ha mostrado en diferentes exhibiciones alrededor del mundo.



Para ella, algo muy importante y que destaca a Creative Mornings de otras reuniones destinadas a personas creativas es la generosidad y el compañerismo que se lleva a cabo en estas reuniones.



Las personas se acercan a entablar relaciones unas con otras, charlan acerca de sus proyectos y de sus experiencias, comparten la comida, se reúnen con el ponente de la charla del día, ayudan con las labores de limpieza y acomodo del espacio al final de la reunión… Todo se desarrolla como un encuentro de amigos con gustos en común.



Además, recientemente se ha implementando el uso de justificantes, para que los asistentes, si así lo requieren, puedan comprobar su estadía en la reunión y, de esta forma, no tener problemas en el trabajo. Incluso, en algunas empresas envían a sus empleados encargados de las áreas creativas, para que se capaciten en los eventos.



Los eventos de Creative Mornings son altamente recomendados para los emprendedores. Sin importar la disciplina en la que estén incursionando. Todos los emprendedores tienen un lado creativo, que los ha ayudado a forjar su empresa y les da las pautas para seguir adelante.



Por eso Alejandra nos brinda tres consejos importantes para que puedas despertar tu mente creativa y que tu emprendimiento sea mucho más exitoso, claro, además de darte la oportunidad de asistir a alguno de los eventos que se realizan en las más de 100 ciudades en las que participan.



El primer consejo es empezar a relacionarse con personas creativas. Entre más personas conozcas, es más probable despertar la mente creativa, empezar a generar distintas ideas novedosas y buscar la forma de llevarlas a cabo.



El segundo consejo es ser persistente con lo que se desea. No siempre es fácil alcanzar las metas y muchas personas se rinden a mitad del camino sin haberlo dado todo. Nada es imposible, pero algunas cosas cuestan más trabajo y debemos estar dispuestos a esforzarnos hasta lograr lo que queremos.



Por último, es sumamente importante dar algo a cambio. Nadie realiza su camino en soledad y lo mejor que podemos hacer una vez que nos encontramos en la posición que esperamos, es compartir el conocimiento que hemos adquirido con nuevas personas, para que ellas también puedan iniciar o continuar su camino y así se forme una red mucho más sólida y numerosa.



Es momento de empezar a explorar toda esa creatividad que muchas veces solemos ignorar por enfocarnos en aspectos que creemos más importantes. No hay que olvidar que ser creativos nos puede abrir la puerta a nuevos mundos y mejores oportunidades.

Contacto:

Gerardo Betancourt es Founder & CEO de Leaderlix. Former Ambassador, TEDx Speaker & TED Circles Host en TED Conferences.

Email: [email protected]

Instagram: https://www.instagram.com/ger.betancourt/