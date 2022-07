Fabricantes de calzado se oponen a la tendencia de la deslocalización y así lo logran

Mickey Ashmore fundó Sabah, que fabrica zapatos inspirados en las pantuflas turcas, después de que le regalaran un par de zapatillas tradicionales y buscara la mejor fábrica de Turquía que pudiera hacer una versión más moderna.

Pero en estos días, el carismático fundador y director ejecutivo de la compañía está entusiasmado con algo más cercano a su hogar: esta primavera, abrió silenciosamente una nueva fábrica de zapatos en El Paso, Texas, para probar nuevos materiales y estilos de sus zapatos, a los que llama sabahs y babahs, cerca de sus consumidores estadounidenses.

El movimiento contradice una tendencia de décadas de fabricantes de calzado que se mudan al extranjero para ahorrar costos.

“El Paso tiene una larga historia de artesanías en cuero con botas de vaquero y sillas de montar”, dice Ashmore, de 35 años, nativo de Texas. “La forma en que haces una bota de vaquero es muy similar a la forma en que haces un sabah”.

Para ser justos, Sabah, cuyo principal calzado se vende al por menor a 195 dólares, está hecho a mano, lo que crea un desafío algo diferente al que enfrentan los zapateros de producción en masa. Pero la medida es intrigante en un momento en que las discusiones sobre la reubicación y la expansión de la fabricación estadounidense para enfrentar los desafíos de la cadena de suministro han sido el centro de atención.

En Georgia, otro zapatero de propiedad familiar, Okabashi, que siempre ha producido su calzado localmente, anunció recientemente una expansión de 20 millones de dólares (mss) a su propia fábrica estadounidense de 100,000 pies cuadrados. Okabashi, cuya familia fundadora es iraní y alguna vez fue propietaria del negocio de calzado más grande de Medio Oriente, ha estado fabricando en Buford, Georgia, desde su inicio en 1984. Sus chancletas recicladas para hombres y mujeres y sus botas de agua para niños (hechas en parte con soya cultivada en Estados Unidos) se venden en Walmart y Target, así como en línea.

“La gente le preguntaba a mi padre: ‘¿Alguna vez pensó en trasladar su fábrica a China?’ una y otra vez. Simplemente hizo este compromiso”, dice Sara Irvani, de 34 años, quien asumió el cargo de directora ejecutiva hace cinco años.

Los movimientos de estas dos pequeñas empresas familiares están en desacuerdo con la gran mayoría de la industria, que se ha alejado en gran medida de los antiguos centros de fabricación de calzado estadounidenses, como Nueva Inglaterra. Hoy en día, alrededor del 99 % de los zapatos que se venden en los Estados Unidos son importados, en su mayoría de Asia.

Cuando Rothy, mucho más grande, buscó establecer su fabricación en una fábrica de 3,000 pies cuadrados en Maine, por ejemplo, se encontró con problemas de calidad al producir sus zapatos planos de punto a escala. Entonces, después de un año de intentarlo, Rothy cerró su fábrica en los EU y se instaló en la ciudad industrial de Dongguan, China, donde ahora opera una fábrica de 300,000 pies cuadrados. (Para obtener más información sobre Rothy, consulte nuestro artículo de la revista de julio de 2019).

Fabricantes de calzado se oponen a la tendencia de la deslocalización y así lo logran

Hace una década, Ashmore de Sabah, un ex tipo de finanzas y empleado de Microsoft que vivía en Estambul, se enamoró de sus zapatillas turcas dotadas. De vuelta en la ciudad de Nueva York, buscó un zapatero que pudiera hacerle una versión modificada con un aspecto más moderno y materiales de mayor calidad. Pronto estuvo vendiendo los zapatos, hechos en una fábrica de más de un siglo en Gazientep, a amigos y amigos de amigos en su apartamento en East Village, como una versión mucho más elegante de una fiesta Tupperware de la vieja escuela.

Cuando Ashmore comenzó a buscar una segunda fábrica en los Estados Unidos, consideró Los Ángeles y Nueva York. No solo quería más capacidad, sino que la inflación vertiginosa en Turquía se había convertido en un riesgo. “Hacer algo a nivel nacional fue un desafío”, dice. “Ya no hay mucha gente fabricando zapatos en los Estados Unidos, y ciertamente no se está expandiendo en los EU.

En 2018, se instaló en El Paso, cortejado por su historia de artesanía en cuero y fabricación de botas. El gerente de la nueva fábrica es un fabricante de calzado de tercera generación y maestro herramental. “Construí gran parte de mi negocio en la intuición. Se siente bien seguir eso”, dice Ashmore, quien sigue siendo dueño del negocio sin financiación de riesgo. “Ser informales y no demasiado métricos nos da nuestra alma y a nuestros clientes les encanta eso”.

Con la nueva fábrica de 3000 pies cuadrados, espera producir botas de caña alta que combinen las herencias de Turquía y Texas, así como nuevas versiones de sus pantuflas existentes con nuevos materiales y diseños. Su primera serie de pantuflas hechas con cuero sin teñir se lanzó el 11 de junio y se agotó en siete horas, dice. Una segunda carrera también se agotó rápidamente.

Las nuevas versiones de los zapatos estarán hechas de materiales distintos al cuero, tal vez lienzo, tela, terciopelo o mezclilla. “Una de las cosas que más nos entusiasma es la capacidad de traer diferentes tipos de materiales. Es difícil traer otros materiales a Turquía”, dice.

Mientras tanto, Okabashi, que tiene ventas de más de 20 mdd, apunta a un cliente diferente, con sus sandalias fabricadas de manera sostenible, muchas de las cuales se venden por menos de 20 dólares en tiendas minoristas y en Amazon. Ha vendido un total de más de 35 millones de pares de zapatos desde su establecimiento. Con la expansión de la nueva fábrica, Irvani calcula duplicar la capacidad de fabricación a “unos cuantos millones” al año.

“Creo que la gente aprecia lo hecho de manera sostenible en los EU de formas que no lo hacían ni siquiera hace cinco años”, dice ella.

