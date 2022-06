Ecuatoriano pone sello ‘exclusivo’ a la música independiente

Fabrizio Moreira es un ecuatoriano que ha logrado destacar en el mundo de la música gracias a su proyecto VIP Music Records, a sus campamentos musicales y sobre todo al profesionalismo y humildad con la que lleva cada proyecto que llega a sus manos.

Su compromiso y visión lo han llevado a formar parte de los miembros con derecho a voto de los Grammys. El rapero americano Soulja Boy fue su primer proyecto, pero hoy cuenta con la confianza de más de 500 artistas que le han permitido llevarlos a la cima del éxito.

Fabrizio Moreira es originario de Ecuador, actualmente radica en Estados Unidos, país en el que no pudo ejercer su profesión, por lo que se dedicó a laborar en la construcción, descarga de camiones, entre otras actividades que no lo satisfacían. Tiempo después, tuvo la oportunidad de crear su propio proyecto de marketing, al tiempo que conoció a Welby Accely, su actual socio, quien lo adentró al mundo de la música para manejar los booking del rapero americano Soulja Boy. “Es ahí donde inician mis primeros pasos en el mundo del entretenimiento. Gracias a la canción “Nigga we made it”, artistas como Drake, Jay Z electrónica, entre otros, pusieron mi trabajo en los ojos de grandes talentos del Hip Hop.

Cabe recalcar que aunque no aparecen los créditos de Fabrizio en la canción “Nigga we made it”, el éxito de la misma fue tal que la canción generó cifras altas y muchos shows, despertando el interés por el tema de las regalías, así como el manejo de masters y publishing que es la razón por la cual entra por completo en el mercado musical.

Gracias a su profesionalismo y dedicación el mercado americano le ha abierto las puertas con artistas como Soulja Boy, Tory Lanez, Trippie Red, Kvng Shad, Tech None, entre otros; mientras que el mercado latino, Nio García, Casper Mágico, Snow, Juan Magan, NK, Jacob Forever, Manuel Turizo, Franco El Gorila, Bryant Myers, por mencionar algunos, han buscado colaboraciones con Fabrizio. Ambos mercados le permitieron alcanzar los créditos necesarios para formar parte de los miembros votantes de los Grammys. “Ser miembro de la academia te da muchísima visibilidad. Te conecta con un sin número de profesionales de la industria”, expresó.

Para Moreira, el compromiso es tanto con los nuevos talentos como con los ya consagrados. De ahí surge la creación de campamentos musicales, donde se permite concentrar a aquellos interesados en dar a conocer su proyecto musical con la misión de brindarles todas las herramientas necesarias para emprender su carrera artística. Los campamentos desarrollados de la mano de BMI, así como las placas certificadas por RIAA como Productor Multiplatinum forman parte de los logros con los que cuenta Fabrizio y que lo hacen mantenerse firme en sus objetivos. “Seguimos trabajando para obtener nominaciones a premios como los Grammys”, declaró.

Una vez posicionado, se dio a la tarea de crear su propio sello discográfico, VIP Music Récords, mismo que lo distingue dentro de la industria musical y que le ha permitido impulsar la carrera de diversos talentos independientes. “El nombre de este proyecto surge de la visión de ‘lo inalcanzable’, lo exclusivo, porque queremos que cada proyecto sea único y que logre convertirse por medio de los recursos que nosotros le otorgamos. Nuestro primer proyecto fue con Soulja Boy, así que es un orgullo poder ver lo mucho que hemos avanzado con nuestros artistas”, detalló.

Actualmente, distribuye la música de más de 500 artistas a nivel mundial, la disquera cuenta con Dj King Assassin y Konza como productor musical, Willsi como artista principal, Macabro XII, Perro Perro. “Quiero ser parte de la formación de los talentos y alistarlos para convertirse en estrellas. Por eso damos talleres y charlas constantes con nuevos artistas a fin de orientarlos y encaminarlos hacía su objetivo. Brindar el apoyo que muchas veces buscamos, pero que no encontramos, eso es lo que ofrezco a través de cada uno de mis roles dentro de la industria”, concluyó.

