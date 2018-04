Facebook etiquetará publicidad política… en Reino Unido

Facebook lanzará una primera tanda de nuevas medidas para mejorar la transparencia de la publicidad en Reino Unido a partir de junio, que consistirá en la puesta en marcha de una herramienta de visibilidad de anuncios.

“Esto permitirá a la gente del Reino Unido ver todos los anuncios que simultáneamente cada anunciante tiene en Facebook”, dijo Mike Schroepfer, director de tecnología de la firma a una comisión parlamentaria.

Chair @DamianCollins tells @facebook's Chief Technical Officer, Mike Schroepfer, about our concerns around the use of microtargeting for political elections and campaigns as part of our broader inquiry into #FakeNews.

Watch the session in full: https://t.co/jnoXo0N9mv pic.twitter.com/3nrqggozsm

PUBLICIDAD

— Digital, Culture, Media and Sport Committee (@CommonsCMS) April 26, 2018