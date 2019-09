Facebook lanza su nueva función para conseguir pareja

Facebook anunció que a partir de hoy lanza su nueva plataforma Facebook Dating para el mercado de los Estados Unidos con lo que la compañía busca otorgar a sus usuarios la capacidad de “comenzar relaciones significativas” a través de cosas en común, como intereses, eventos y grupos.

“Hoy, estamos lanzando Facebook Dating en los Estados Unidos. También les damos a las personas la posibilidad de integrar sus publicaciones de Instagram directamente en su perfil de citas de Facebook así como de agregar seguidores de Instagram a sus listas de Secret Crush, además de amigos de Facebook. A finales de año, también podremos agregar historias de Facebook e Instagram a su perfil de citas”, señala la empresa en su blog oficial.

Nathan Sharp, product manager de Facebook Dating, señala que con esta nueva opción, Facebook ahora buscará acercar a sus usuarios a poder entablar relaciones más personales poniendo el dedo en el tema de seguridad y privacidad.

“La seguridad y la privacidad están a la vanguardia de este producto. Trabajamos con expertos en estas áreas para crear protecciones en Facebook Dating desde el principio, incluida la capacidad de informar y bloquear a cualquiera; prohibir que las personas envíen fotos, enlaces, pagos o videos en mensajes; y al proporcionar fácil acceso a consejos de seguridad. Estas características y otras le dan más control y tranquilidad”, detalla Sharp.

¿Cómo funciona Facebook Dating?

A partir de hoy, los usuarios de la plataforma podrán crear un perfil de citas (aparte de su perfil principal) si tiene 18 años o más y ha descargado la versión más reciente de Facebook. Con esto el algoritmo de la plataforma lo que hará es sugerir a otras personas que también han optado por participar. Se sugiere que las personas se basen en tus preferencias, intereses y otras cosas que haces en Facebook.

“Facebook Dating no se trata de deslizar o tener que esperar a que alguien le guste para tener una primera oportunidad de comunicarse. Si está interesado en alguien, puede comentar directamente en su perfil o tocar el botón Me gusta para avisarle. Si no está interesado, puede transmitirlos. Facebook Dating te permite emparejarte con amigos de amigos o personas que no están en tu círculo de amigos. Facebook Dating no te emparejará con amigos, a menos que elijas usar Secret Crush y ambos se agreguen a tu lista. Toda su actividad de citas permanecerá en Facebook. No se compartirá con el resto de Facebook”., detalla la compañía.