Facebook Messenger ahora es más rápido, simple y liviano

Buenas noticias para aquellos que usan Facebook Messenger, ya que la compañía ha presentado una versión de mensajero rediseñada completamente, que ahora es “más rápida, más simple y más pequeña”. La aplicación iOS optimizada se cargará el doble de rápido y ocupará solo un cuarto de su tamaño original.

La plataforma reveló a través de la prensa que la aplicación renovada fue reconstruida desde cero con su código central reducido en un 84%, o en otras palabras, reducido de más de 1.7 millones de líneas de código a solo 360,000. Evidentemente, esto hará que la aplicación sea mucho más receptiva y ligera.

El nuevo Messenger presenta una interfaz simplificada con inicios, descargas y actualizaciones más rápidas y directas.

La red social anunció que comenzará a implementar el Messenger optimizado en las próximas semanas.

Messenger is about to get a lot faster. Today we’re starting to roll out a brand new @messenger for iOS. pic.twitter.com/Fl5svWD9kv

— Facebook (@Facebook) March 2, 2020