Luego de que Facebook decidiera suspender las cuentas de Facebook e Instagram del expresidente, Donald Trump, el Consejo Asesor, conformado por expertos externos, confirmó la decisión de los ejecutivos de la red social de suspender las cuentas de Trump el pasado 7 de enero; sin embargo, informaron que la empresa no impuso una sanción adecuada al “no seguir sus propias reglas o inventar unas para mantener la suspensión de forma indefinida”.

“Las acciones del presidente Trump en las redes sociales alentaron y legitimaron la violencia y fueron una grave violación de las reglas de Facebook”, dijo Thomas Hughes, director de la Administración del Consejo asesor de contenidos y agregó: “Al mantener una narrativa infundada de fraude electoral y persistentes llamadas a la acción, el Sr. Trump creó un entorno con un grave riesgo de violencia. La decisión de Facebook de suspender las cuentas del presidente el 7 de enero fue la correcta”.

En ese sentido, la suspensión de las cuentas de Trump fue correcta, la indefinición en los periodos de cancelación de las mismas es donde Facebook se equivocó.

“En lugar de aplicar una de sus sanciones establecidas a nivel de cuenta por infracciones graves, Facebook ideó una suspensión “indefinida” que no está incluida en sus políticas de contenido. Esta sanción arbitraria le dio a Facebook total discreción sobre levantar o mantener la suspensión, sin criterios que puedan ser examinados por usuarios u observadores externos”, dijo el Consejo Asesor.

En la reunión de conclusión del Consejo Asesor a la que asistió Forbes México, los miembros de la junta informaron que la decisión del Consejo “no le regresa de inmediato el acceso a las cuentas de Facebook e Instagram a Donald Trump, sino que por el contrario estamos solicitando a Facebook que tome una decisión clara sobre eliminar la suspensión o mantenerla con reglas claras”.

“La decisión de hoy muestra el porqué deben existir un Consejo Asesor de externos, porque permite tener control sobre el poder de una empresa del tamaño de Facebook y evita en favor de los usuarios que Facebook invente reglas a su conveniencia”, comentó Helle Thorning-Schimdt, Co-Chair del Consejo Asesor.

En ese mismo sentido Michael McConnell, también Co-Chair del Consejo explicó que el problema principal fue que Facebook no siguió sus propias reglas al manejar una suspensión indefinida de las cuentas del expresidente.

“No está permitido que Facebook mantenga a un usuario fuera de la plataforma por un período indefinido sin criterios sobre cuándo regresará o si siquiera regresará la cuenta. Las propias políticas de Facebook no autorizan, una suspensión indefinida y en caso de infracción, la publicación de un usuario puede ser eliminada, sin restringir su acceso”, dijo McConnell.

De acuerdo con Thorning-Schimdt, dentro de los seis meses posteriores a la decisión del Consejo, Facebook debe reexaminar esta sanción arbitraria e imponer una de conformidad con sus propias reglas.

“Esta sanción debe basarse en la gravedad de la violación del Sr. Trump y la perspectiva de daños futuros. Este período de tiempo le permite a Facebook implementar las amplias recomendaciones del Consejo para sus políticas”, explicaron los miembros del consejo.

Entre las recomendaciones derivadas del caso están:

En el futuro, si un jefe de estado o un alto funcionario del gobierno publica repetidamente mensajes que presentan un riesgo de daño, Facebook debería suspender la cuenta por un período definido o eliminarla.

Las reglas de Facebook deben garantizar que, cuando imponga una suspensión con un límite de tiempo a un usuario influyente, la empresa debe evaluar el riesgo de provocar daños antes de que finalice la suspensión. Los usuarios influyentes que presentan un riesgo de daño no deben ser reintegrados.

Facebook debe publicar un informe completo sobre cómo amplificó el contenido dañino y contribuyó a los eventos del 6 de enero.

Facebook debe publicar una nueva política para regir su respuesta a situaciones de crisis. Esto debería establecer límites a la discreción de Facebook, incluido el requisito de revisar su decisión dentro de un tiempo límite.

Facebook debe explicar su proceso para definir infracciones y aplicar sanciones, brindando a los usuarios más información, incluida la cantidad de “infracciones” que han evaluado.

Facebook responde

Luego de la publicación de los resultados en el caso, la red social publicó una postura a medios de comunciación.

“El Consejo no requirió una inmediata restitución de las cuentas del ex presidente Trump, pero tampoco especificó cuál sería la duración apropiada para la sanción. En cambio, criticó la naturaleza indefinida de la suspensión, considerándola una penalidad “indeterminada y sin estándares”, e instó a que revisáramos nuestra respuesta. Consideraremos la decisión del Consejo y determinaremos una acción que sea clara y proporcionada. Mientras tanto, las cuentas del ex presidente Trump continuarán suspendidas”, publicó la red social.

Facebook también dijo que aunque las recomendaciones no son vinculantes se tomarán en cuenta. “Buscamos activamente la opinión del Consejo sobre nuestras políticas en torno a figuras políticas, y revisaremos esas recomendaciones cuidadosamente.”