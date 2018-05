Facebook se encuentra en fase de prueba de su botón ‘No me gusta’

¿Me gusta o no me gusta? La posibilidad de que Facebook agregue downvoting, lo opuesto a “me gusta”, para publicaciones y comentarios en su red ha despertado el interés de muchos usuarios. Podría ser de utilidad para deshacerse de publicaciones o de noticias falsas, muy al estilo de como lo hace la red social Reddit.

Según el sitio especializado Mashable, los rumores no son del todo infundados: Facebook probó la función para un pequeño grupo de usuarios a principios de este año, y ahora parece extenderse a más usuarios, principalmente en Australia y Nueva Zelanda.

Lee también Facebook etiquetará publicidad política… en Reino Unido

La función viene con una advertencia importante, ya que parece que los usuarios no pueden rechazar (o no les gusta) las publicaciones de Facebook, solo comentarios.

Hmmmm. Not sure I like the Upvote and Downvote feature of Facebook. Time will tell I guess. pic.twitter.com/hxvjW7HaTX

— BEN SLATER 🌀 (@iambenslater) April 29, 2018