Facebook y Messenger podrían volver a ser una misma aplicación

Facebook podría volver a integrar su mensajero dentre de la misma aplicación, después de ocho años de que la red social decidido separar Messenger.

La investigadora de aplicaciones Jane Manchun Wong descubrió que Facebook actualmente está probando con regresar la mensajería instantánea dentro de su aplicación.

“Facebook está trayendo los Chats de vuelta a la aplicación para preparar mensajes integrados”, dijo Wong en un mensaje de Twitter.

Facebook is bringing the Chats back to the app for preparing integrated messaging

