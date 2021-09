Tras falla de BBVA, bancos dicen: ‘sistemas no tienen palabra de honor’

Luego de los problemas registrados en las operaciones de BBVA el domingo pasado, la Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que las instituciones cuentan con capacidades muy robustas para no poner en riesgo a los usuarios y solo el año pasado invirtieron 20,000 millones de pesos en tecnología, sin embargo, “los sistemas no tienen palabra”.

De acuerdo con el presidente de la ABM, Daniel Becker, lo ocurrido el fin de semana es un tema que puede suceder cuando se pone una nueva versión de actualización de los sistemas, no obstante, los bancos han hecho esfuerzos para evitar que pase.

“Los sistemas no tienen palabra de honor y por más que uno haga pruebas ya los bancos somos de cierto tamaño que se vuelve complicado. No es con la intención de afectar y siempre se hacen pruebas iniciales, es un tema que sucede y la tecnología en ese sentido no tiene palabra de honor”, señaló en conferencia de prensa.

Asimismo, el dirigente aclaró que no hay que confundir cambios de versiones que generan afectaciones por la volumetría y temas que tienen que ver con asuntos asociados a posibles ciberataques, ya que si bien la banca está permanentemente tratando se ser vulnerada, han demostrado que tienen ya capacidades muy robustas para no ser un factor de riesgo para los usuarios.

De hecho, destacó que el sector invirtió el año pasado al menos 20,000 millones de pesos en nuevos mecanismos y dispositivos digitales, temas de tecnologías de la información, así como elementos perimetrales de seguridad para que los bancos no sean vulnerados.

A su vez, Eduardo Osuna, vicepresidente de la ABM y director general de BBVA México, señaló se están preparando los sistemas para atender la alta demanda de transacciones que se presentará en el último trimestre del año.

“La banca está invirtiendo a tope en estos temas y es como estamos viendo la transformación del sistema de la parte analógica a lo digital y claramente hay unos volúmenes transaccionales muy interesantes y viene la época transaccional más importante del año y nos estamos preparando específicamente para eso”, precisó Osuna.

El presidente de la ABM detalló que la inversión que han realizado las instituciones financieras en renovación de infraestructura se ha enfocado a mecanismos y dispositivos digitales, tecnología de la información, así como elementos perimetrales de seguridad para evitar vulnerabilidad en los sistemas.

