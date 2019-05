Fallas en Duca provocan parálisis en un 75% del comercio y que barcos zarpen vacíos

Por Ana Lucía Ola Y Dony Stewart

Barcos que van vacíos, transporte pesado con mercadería paralizado en las inmediaciones de las fronteras, contenedores cargados de productos varados en las aduanas. La plataforma para la transmisión de la Declaración Única Centroamericana (Duca) seguía este sábado funcionando de manera intermitente, incrementando las pérdidas de los empresarios que no han podido exportar ni importar sus mercancías.

La medida se implementó el 8 de mayo último, con la finalidad de simplificar los trámites y agilizar el comercio en la región con la entrada en vigor de las modalidades DUCA-F, DUCA-T y DUCA-D.

Sin embargo, el sistema es “inestable e irregular”, pues no permite terminar los procesos para llenar el documento, dijo Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca).

“Hay una cantidad asombrosa de medios de transporte parados en las cercanías de las fronteras, y otros no quisieron mandarlos a las fronteras y están en los predios guardados. Otros ni siquiera se han animado a cargar esperando que esto se supere, pero es una pérdida tenerlos parados”, mencionó Fajardo.

Por cada unidad de transporte pesado paralizada se pierden al día US$104 diarios, indicó el representante de la gremial, quien asegura que desde que se implementó el Duca han tenido un nivel de funcionamiento del 20%.

Con muy pocos contenedores

En los puertos también había caos. El sábado, los barcos salieron vacíos, debido al atraso que generó el plan de contingencia que se implementó y las declaraciones debieron hacerse de manera manual. Esto ocasionó que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) llevara a cabo la revisión total de los contenedores, lo que se suma al problema del fallo del sistema.

Muchos contenedores se quedaron en fila en los puertos. Lo que sucede es que vienen los barcos, y como no se pueden quedar esperando, al no haber contenedores listos para salir debido a la lentitud del proceso alterno, se van vacíos y se pierden las exportaciones, se pierden contratos, se arruina mercadería y hay costos extras en refrigeración. Esto afecta no solo al empleo, sino a la economía de Guatemala”, refirió Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria.

Debido a esta situación hay empresas que han tenido que cancelar turnos de producción, otras que no lograron que ingresara la mercadería para surtirse por el Día de la Madre, y según Zepeda, esto “pone en peligro gran cantidad de empleos formales”.

La implementación del Duca han generado pérdidas en el país de hasta Q50 millones diarios, agrega.

“Nos está causando enormes problemas a nivel nacional”, dijo Walder Velásquez, presidente de la Gremial de Gestores Aduaneros, quien calcula que el 75 por ciento del comercio está paralizado debido a las fallas de la plataforma.

“A lo único que le pusieron una contingencia fue a la exportación para poder desembarcar, (dijeron) que se presentara una carta y luego los documentos y la declaración aduanera, pero solo la exportación, porque las navieras y los exportadores presionaron, pero lo que es importación está difícil. El comercio está parado parcialmente” reclamó Velásquez.

Enrique Lacs, presidente de la Cámara de Alimentos y Bebidas, señaló que aún no se han registrado pérdidas de productos procesados, pero advirtió que “el que la mercadería no salga a su destino a tiempo ocasiona multas, pérdida de contratos y el pago diario por cada furgón que está varado en las bodegas”. Lacs mencionó que la DUCA-D y la DUCA T son las que más problemas han ocasionado.

Tres días de parálisis

El sector textil también se ha visto afectado. Alejandro Ceballos, presidente de la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles -Vestex-, indicó que el sistema es lento y que muchos de los procedimientos se han realizado de manera manual, lo que ha paralizado las exportaciones e importaciones desde hace tres días, ya que la prioridad es agilizar el trámite de los productos perecederos.

“Si son cinco mil contenedores a la semana (los que exportan), ¡imagínese tres días! Entre todos los exportadores hay más de 3 mil contenedores que se quedaron parados”, dijo Ceballos, y aseguró que “bien podrían sumar (mercancías por) US$18 millones que no han podido salir del país”.

Aunque los textiles tienen un tiempo de vida mayor, el que el producto esté paralizado le genera al gremio hasta US$1.8 millones en multas (el 10% del valor total de las mercancías).

Zepeda menciona que no están en contra del Duca, pues es “un buen proyecto”, el inconveniente es que no fue bien implementado. Ceballos es de la misma opinión: “El problema es que cuando se introdujeron los cambios no se hizo bien, y se trabaron las plataformas… es un error cibernético y ha causado mucho daño al país”.

24 horas de atención

Ante el funcionamiento intermitente de la plataforma de la Duca, la SAT anunció que este fin de semana trabajaría las 24 horas y se asignaría más personal para dar el servicio de manera ininterrumpida y restablecer el sistema de comercio internacional. Pese a ello, el problema no ha logrado resolverse.

El director ejecutivo de la Cámara de Industria espera que todo quede resuelto este lunes, tal como lo ofreció la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), ente que administra la base.

Problema es regional

La presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), Laura Bonilla, expresó su preocupación por los problemas que presenta el sistema regional y urgió a las autoridades centroamericanas de un plan de contingencia.

“Solicitamos a las autoridades de la Comisión de Ministros de Integración Económica, la Dirección General de Aduanas y a la Sieca ampliar el plan de contingencia de tal forma que el sistema se reactive eficazmente cuando las fallas estén reparadas y así propiciar una correcta facilitación del comercio”, apuntó Bonilla.

Según Cadexco, hay camiones esperando cruzar de Costa Rica hacia Nicaragua desde el pasado martes debido a las fallas del sistema.

“Desde que la Duca entró en vigor, colapsó el comercio exterior centroamericano por causa de las fallas en el sistema, impidiendo el tránsito de nuestras mercancías de exportación hacia el resto de la región. Consideramos esto sucedió por no implementarse pruebas apropiadas antes de la liberación del sistema”, manifestó Cadexco.

El DUCA sustituye el Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA), la Declaración Única para el Transporte Aduanero Internacional Terrestre (DUT) y la Declaración de Mercancías Nacional conocida como (DUA o DM), de acuerdo con la información oficial.

La DUCA-F deberá emplearse para el comercio de mercadería originarias de la región, la DUCA-D para la importación y exportación con terceros países fuera de Centroamérica y la DUCA-T para el traslado de productos bajo el régimen de tránsito internacional terrestre.

La Declaración Única Centroamericana es producto del Acuerdo de Asociación (Ada) que la región firmó con la Unión Europea (UE) en 2012 y que cobró vigencia en diciembre de 2013.

