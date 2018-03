Fallece Billy Graham, el pastor de los presidentes de EU

Reuters. – El pastor evangélico Billy Graham, que asesoró a presidentes y predicó a millones de personas en todo el mundo desde su nativa Carolina del Norte hasta la Corea del Norte comunista durante los 70 años que pasó en el púlpito, murió el miércoles a los 99 años, dijo un portavoz.

El célebre predicador falleció a las 1300 GMT en su casa de Montreat, Carolina del Norte, según Jeremy Blume, portavoz de la Asociación Evangélica Billy Graham.

Con sus severas presentaciones y sus penetrantes ojos azules, Graham era una poderosa figura cuando predicaba, elevando la Biblia mientras declaraba que Jesucristo era la única solución a los problemas de la humanidad.

De acuerdo con su ministerio, predicó a más gente que nadie antes en la historia, llegando a cientos de millones de personas en vivo o a través de la televisión y las conexiones vía satélite.

Graham se convirtió en el capellán de facto en la Casa Blanca para varios presidentes de Estados Unidos, sobre todo de Richard Nixon. También se reunió con muchos líderes mundiales y fue el primer evangélico destacado que llevó su mensaje más allá de la Cortina de Hierro.

“Fue probablemente el líder religioso más dominante de su era”, dijo William Martin, autor de “Un profeta con honor: la historia de Billy Graham”. “No más de dos papas, una o dos personas más tal vez, se acercaron a lo que logró”.

Graham ya no era cercano a los presidentes en los últimos años, pero poco después del anuncio de su muerte, el presidente Donald Trump dijo en Twitter: “El GRAN Billy Graham ha muerto. ¡No hubo nadie como él! Será recordado por cristianos y por todas las religiones. Un hombre muy especial”.

The GREAT Billy Graham is dead. There was nobody like him! He will be missed by Christians and all religions. A very special man.

