Fallece el escritor Fernando del Paso, autor de ‘Noticias del Imperio’

Notimex.- El escritor, diplomático y académico mexicano Fernando del Paso, autor del libro “Noticias del Imperio”, falleció este miércoles a los 83 años.

La directora de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Marisol Schulz, confirmó el fallecimiento del también poeta a través de su cuenta de Twitter.

Me entero con tremenda tristeza del sensible fallecimiento del gran Fernando del Paso. Todo el universo literario mexicano está de luto. Toda la @FILGuadalajara está de luto. Me uno conmovida a esta pérdida tan sensible que me ha pegado de manera muy directa.

