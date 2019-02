Policía británica confirma muerte del futbolista Emiliano Sala

Reuters.- El cuerpo del futbolista argentino Emiliano Sala fue identificado formalmente después de que fue rescatado desde los restos de una avioneta que se estrelló en el Canal de la Mancha, dijo la policía británica en un comunicado.

Sala, de 28 años, viajaba el 21 de enero desde Nantes, en el oeste de Francia, hacia Gales para debutar en el equipo Cardiff City de la Liga Premier de Inglaterra, cuando la avioneta monomotor Piper Malibu desapareció sobre el mar.

Los restos fueron hallados luego de una búsqueda submarina financiada de forma privada y un cuerpo fue recuperado el miércoles y llevado al sur de Inglaterra.

“El cuerpo traído a Portland Port hoy (…) ha sido formalmente identificado por el forense de Dorset como el del futbolista profesional Emiliano Sala”, dijo la policía en el comunicado.

“Las familias del señor Sala y del piloto David Ibbotson han sido informadas de la noticia y seguirán siendo apoyadas por agentes con entrenamiento especial. Nuestros pensamientos siguen con ellos en este difícil momento”, agregó.

Comunicado del Cardiff

Cardiff publicó un comunicado en su sitio web bajo la fotografía del jugador.

“Ofrecemos nuestras más sentidos pésames y condolencias a la familia de Emiliano. Él y David permanecerán por siempre en nuestros pensamientos”, dijo el club galés.

Sala había acordado sumarse al Cardiff por una transferencia récord de 15 millones de libras esterlinas (19,43 mdd) desde el club Nantes de la Ligue 1 francesa.

La policía dijo que continúa la investigación sobre las circunstancias de la muerte del futbolista.

La avioneta viajaba a unos 1.525 metros cuando el piloto solicitó bajar a una menor altitud al pasar Guernsey. Luego perdió contacto con el radar cuando se encontraba a unos 700 metros.

El diario Clarín de Argentina publicó el mes pasado un mensaje de voz que Sala, quien había jugado en Francia y había anotado 12 goles por el Nantes esta temporada, aparentemente envió a unos amigos mientras viajaba a bordo de la avioneta.

“Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos”, dice el mensaje, que Clarín sostuvo que fue verificado por el padre del futbolista, Horacio Sala.

“Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar”, agregó. “¡Papá! Qué miedo que tengo”.

Listo para triunfar

En tanto, el fallecido futbolista argentino Emiliano Sala habría triunfado en el Cardiff City de la Liga Premier, dijo el entrenador del club galés, Neil Warnock.

“Siempre pensé que era un tipo de jugador que anotaría 10 o 15 (goles) cada año jugando en un gran nivel. Pero no solo eso, sino que trabajaría duro como un jugador de equipo”, dijo Warnock a reporteros en la antesala de la visita del Cardiff al Southampton por la Liga Premier.

“Estaba en el mejor momento, sentía y sabía que tenía cosas que demostrar. Había estado en una zona de confort en Francia, había mejorado cada año (…) Creo que estaba listo, aunque un poco temeroso del desafío que tenía por delante”, añadió.

Los clubes de la Ligue 1 y 2 de Francia, donde Sala jugó durante la mayor parte de su carrera, homenajearán este fin de semana con un minuto de aplausos al fallecido delantero, mientras que el Nantes, su último club antes del fichaje por el Cardiff, anunció que retirará en memoria del goleador la camiseta número 9.

