Fallece Pablo Larios, portero histórico del futbol mexicano

Este jueves 31 de enero de 2019, Pablo Larios Iwasaki falleció a causa de un paro respiratorio por el cual fue internado el pasado miércoles.

Para muchos este futbolista de 58 años fue uno de los mejores porteros del futbol nacional. Caracterizado por un estilo de juego atrevido fuera del área, combinando con grandes paradas que lo llevaron a ser el guardameta titular de equipos como Cruz Azul, Puebla, Toros Neza y la Selección Mexicana.

En el mundial de Mexico 1986, fue el titular del conjunto entrenado por Bora Milutinović y compartió la alineación con Javier Aguirre y Manuel Negrete, entre otros.

Tras quedar subcampeón con Cruz Azul en las temporadas 1986-1987 y 1988-1989, fue traspasado el Puebla FC, club con el que sí logró el campeonato en la temporada 89-90 tanto en el torneo de liga como el de copa.

PUBLICIDAD

Tus grandes vuelos y atajadas siempre estarán en nuestra memoria, Pablo. Pronta resignación a sus familiares y amigos.

QDEP. pic.twitter.com/EyTjWnXHk7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 31, 2019

Ya con Toros Neza fue subcampeón del futbol mexicano en la temporada Verano 1997. Fue en 1998 cuando decidió retirarse. El retiro no fue fácil al sufrir la muerte de familiares como padres, hermana e hijo.

Cayó en el consumo de drogas, el mismo reconoció en alguna entrevista que durante 3-4 años consumió cocaína, lo que le desfiguro el rostro y le obligó a pasar por al menos una veintena de operaciones, debido a la infección que contrajo al consumir drogas.

Ya se encontraba recuperado y usaba su experiencia para dar pláticas a los jóvenes, llamándolos a no cometer los mismos errores que él.

A través de redes sociales la comunidad del balompié nacional mostró sus condolencias por la muerte de uno de los porteros más queridos del país, que incluso fue la inspiración de Jorge Campos, como él propio señaló.

A través de las redes sociales de su compañero Christian Martinoli, Jorge Campos se acordó del que fuera su maestro: “Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los que no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó. Gracias a él, la gente se acuerda mucho de mí. Creo que fui su obra maestra, por todo lo que me entrenó. Gracias ídolo”.

🔵⚪ Con tus atajadas nos enseñaste a todos cómo se debe defender esta Franja. Descansa en paz, Leyenda. #LaFranjaQueNosUne🎽 pic.twitter.com/j409VylRHT — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) January 31, 2019