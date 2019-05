Fallece Peter Mayhew, el actor que interpretó a Chewbacca

La familia de Peter Mayhew, quién interpretó a Chewbacca en la mayoría de las películas de las Gerras de las Galaxias, anunció el fallecimiento del actor a través de un mensaje en Twitter.

“La familia de Peter Mayhew, con profundo amor y tristeza, lamenta compartir la noticia de que Peter ha fallecido. Nos dejó la noche del 30 de abril de 2019 con su familia a su lado en su casa del norte de Texas”, dice un mensaje en Twitter.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u

— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) May 2, 2019