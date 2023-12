La escritora y periodista Cristina Pacheco falleció este jueves a los 82 años, informó su hija, Laura Emilia Pacheco en redes sociales.

“Con hondo dolor, mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre Cristina Pacheco”, posteó.

Pacheco estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y trabajó para diversos medios de comunicación; estuvo casada con el también escritor José Emilio Pacheco.

Inició su carrera en los años 60 en los diarios El Popular y Novedades, y también en diarios como La Jornada, cuya columna Mar de historias se publicaba religiosamente todos los domingos; también realizaba el programa de entrevistas con personajes citadinos Aquí nos tocó vivir en Canal 11.

Dio a Forbes México su última entrevista

Cristina Pacheco aparece en la edición más reciente de la revista Forbes México, ya que fue elegida dentro de los 100 mexicanos + creativos en el mundo, por lo que concedió su última entrevista a esta casa editorial, misma que transcribimos aquí íntegramente.

Cristina Pacheco. Foto: © Fernando Luna Arce.

Cristina Pacheco: aquí le tocó vivir

Por Ruth Mata Ferrusquía

Aquí nos tocó vivir es el nombre del programa de televisión que ha encabezado Cristina Pacheco durante 45 años, y a través del cual ha hecho visibles miles de historias que le dan vida a la Ciudad de México y sus alrededores. La periodista (y escritora también), comenzó, asimismo, a transmitir, hace 27 años, el programa de entrevistas Conversando con Cristina Pacheco, en el que, de manera amena y con su estilo, charla con personajes célebres de la vida nacional.

“Tengo una experiencia de vida y de trabajo de mucho tiempo; puede ser que me equivoque en mis puntos de vista, pero no tengo otros. En primer lugar, la ciudad es maravillosa: la ciudad amable, cordial, un poco problemática […] Pero la ciudad provinciana que tuvimos hace tiempo se ha desvanecido. Alguna vez hablé del tema con Carlos Fuentes, y él me decía: ‘Cristina, la ciudad que tú conociste, que amaste, está en tus sueños. No queda nada, o queda muy poco”, dice, en entrevista para Forbes México, desde una pequeña sala en las instalaciones de Canal Once.

Cristina Pacheco. Foto: © Fernando Luna Arce.

Cristina Pacheco ha atestiguado la transformación de la megaurbe durante las últimas décadas, también a través de conversar con quienes la viven, gozan y sufren: “La ciudad se ha vuelto desordenada y sumamente agresiva. Y esa agresividad se refleja en el trato, en la actitud, sobre todo en el idioma de las personas. Y, a pesar de todo eso, amo esta ciudad; me parece fascinante”.

Del México de antes, Cristina, ganadora del Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2022 por trayectoria, dice que extraña especialmente el trato humano, la posibilidad de encontrarse con las personas cuando salían de trabajar. “Decías: ‘Nos vemos a las 6 de la tarde’… y llegabas, porque no había tanto tráfico, no había tanto problema, te podías estacionar, no había tantos conflictos. Eso extraño de la ciudad”.

También dice añorar el diálogo, la convivencia sin prisas: “Extraño mucho la conversación”. La pérdida del lenguaje es otra de las problemáticas en la que insiste la periodista: “Tenemos miles de palabras maravillosas. La que usted quiera es maravillosa, y todo se ha reducido a ‘quiubo güey’ […] Entonces, si falta el lenguaje, no hay manera de hablar, de contar el pensamiento. No hay manera de compartirlo”.

Todos los que han conversado con Cristina Pacheco le han dejado una huella. “Esa relación, esa conversación, me ha enriquecido de una manera extraordinaria. Ha cambiado muchos de mis pensamientos, porque veo que hay otras formas de pensar […] Lo que me gusta es esa pluralidad, que cada uno de nosotros tenga el derecho de pensar lo que quiera, que tenga el derecho de pensar hasta [de modo]equivocado, y nosotros tenemos que respetarlo”.

A ella le hubiera encantado conversar con Pablo Neruda, un “goloso de las palabras, pero también de la vida”. Asimismo, dice, le hubiera gustado entrevistar de nuevo al arquitecto Ricardo Legorreta, “un hombre extraordinariamente sabio, con una capacidad e imaginación tremendas”. Durante los últimos años, confiesa, ha tenido un acercamiento con la ciencia: “Escuchar a un científico es como leer una novela de fantasía. Es algo extraordinariamente bello, aleccionador”.

La también columnista del diario La Jornada (por casi 40 años) considera entre sus planes vivir a plenitud. “Hacer mi trabajo, que me fascina. Tener capacidad de seguir escribiendo y no perder la capacidad de creer, de tener amigos y de tener absoluta fe en el amor. Yo creo que, si las personas no conocen el amor, aunque hayan ido a la Luna, no conocen absolutamente nada. El amor da una fuerza extraordinaria y, aunque la persona amada no esté, está”. Cristina Pacheco compartió su vida con el escritor José Emilio Pacheco por poco más de 50 años.

Cristina Pacheco. Foto: © Fernando Luna Arce.

