Falta de medicamento vs. cáncer no pone en riesgo vida de pacientes, dice Alcocer

Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud, minimizó la falta de medicamento para pacientes con cáncer al señalar que se trata de un componente “secundario” y que “si no se da la dosis por unos días, o hay ninguna urgencia médica”.

El secretario de Salud explicó que el metotrexato “tiene inclusive varios otros compuestos que hacen que se pueda sustituir pero bueno, es una decisión médica, yo lo he manejado mucho porque sé de ello. Y lo segundo es que si no se da una dosis puede esperarse unos días, no hay ninguna urgencia médicamente”.

Asimismo, insistió en que no es verdad que esté en riesgo la vida de algunos de los pacientes por la falta de dicho medicamento y acusó al laboratorio Pisa de “descuidar” el abasto: “el retraso pregúntenselo a ellos”.

“No, no, no e insisto, esto es opinión médica, el metotrexato tiene su función, es un medicamento que se requiere y ayuda al medicamento central de cierto tipo de cáncer pero se puede sustituir por otro y en este caso, la distribución del medicamento desde ayer a las 4:00 de la tarde ya está, y respaldado por una cantidad sobrante que tiene el Seguro Social”.

Ante las manifestaciones y bloqueos protagonizados en los últimos días por familiares de pacientes con cáncer, el funcionario federal dijo que dichas expresiones se generaron al considerar que no había una cantidad suficiente del medicamento, pero aseguró que eso ya se solucionó con el laboratorio y está en marcha la entrega de la medicina.

Reconoció que la primera manifestación que se dio hace algunas semanas se debió a la falta de “un medicamento más relevante”, pero insistió en que “en esta ocasión es un medicamento más secundario”.

Alcocer señaló que respeta “la decisión de los familiares, de los mismos pacientes de la angustia, la tensión”, aunque reiteró que “esto se resolvió rápidamente, en menos de 24 horas, y las manifestaciones que hubo bienvenidas, pero afortunadamente no pasó a mayores”.

Indicó que por el momento se tiene garantizado el abasto de este año y del 2020, incluso con un excedente del Seguro Social gracias a las compras consolidadas que lleva a cabo este gobierno.

Con información de agencias.