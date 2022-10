Falta de medicamentos ha agravado casos de cáncer curable en terminal, denuncian

La fundadora de la asociación civil Antes de Partir, Mariana Hernández, asegura que hubo dos momentos claves que la llevaron a crear una asociación para niños con cáncer terminal. La primera fue la muerte de su hermano debido a esta enfermedad; la segunda fue la lectura de un reporte que evidenciaba la falta de cuidados para enfermos terminales (paliativos) en nuestro país.

“Hoy después de nueve años me gustaría decirles que la realidad es diferente, pero no es así. Existe una alta demanda de niños que requieren de cuidados paliativos para disminuir sus dolores, debido a que en México el cáncer es la segunda causa de muerte por enfermedad en niños y los servicios de salud no aumentan en la misma proporción que aumentan los enfermos”, lamentó Mariana Hernández en la cena con causa en beneficio de Antes de Partir.

En México, el desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer ha sido motivo de marchas y críticas desde finales del 2018. Mariana Hernández asegura que este es un problema que afecta la salud de los pacientes inclusive al punto de que un cáncer curable se convierte en terminal.

“Debido a la falta de medicamentos, les pueden cancelar sus tratamientos o cambiar el esquema de medicamentos, ‘si no hay de este, te pongo de otro’. Por lo que un cáncer que pudo haber sido curado con el medicamento base asignado ya no lo es y muchos pacientes son desahuciados”, aseguró en entrevista exclusiva para Forbes México.

Como consecuencia de la falta de medicamentos, Mariana Hernández reporta que ha habido un aumento de niños con cáncer terminal que se acercan a Antes de Partir en busca de ayuda.

Ante el incremento de la demanda de apoyos y en el marco del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que se celebra el segundo sábado del mes de octubre, la asociación civil organizó este año su primera “Cena con causa en beneficio de Antes de Partir A.C.”, a fin de recabar recursos para la compra de más medicamentos.

Antes de Partir seguirá organizando estas cenas para recaudar recursos todos los años a principios de octubre.

Además de medicamentos, la asociación también ofrece servicios médicos para los niños y acompañamiento psicológico, despensas para ellos y sus familias. Así mismo, el año pasado inauguraron de manera formal la Casa Colibrí, el primer “hospice” especializado en cuidados paliativos en México y el tercero en Latinoamérica.

Casa Colibrí alberga a niños con cáncer terminal, que no pueden trasladarse para recibir tratamiento o que en sus casas no cuentan con los recursos necesarios para su tratamiento.

“Yo veo a Antes de Partir en cinco años como la asociación pionera en cuidados paliativos, replicando el modelo de Casa Colibrí en todos los estados de la República Mexicana”, aseguró Hernández.

