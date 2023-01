FDA aprueba fármaco contra el Alzheimer de Eisai y Biogen

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el viernes el lecanemab, un fármaco contra el Alzheimer desarrollado por Eisai Co Ltd 4523.T y Biogen Inc BIIB.O, para pacientes en las primeras fases de la enfermedad.

El fármaco, que se venderá bajo la marca Leqembi, pertenece a una clase de tratamientos que pretenden ralentizar el avance de la enfermedad neurodegenerativa eliminando del cerebro los grumos pegajosos de la proteína tóxica beta amiloide.

Casi todos los fármacos experimentales anteriores que usaban el mismo enfoque habían fracasado. Eisai dijo que el fármaco se lanzaría a un precio anual de 26,500 dólares.

El acceso inicial de los pacientes se verá limitado por una serie de factores, entre ellos las decisiones de reembolso de Medicare, el programa de seguros del gobierno de Estados Unidos para estadounidenses mayores de 65 años, que representan alrededor del 90% de las personas susceptibles de recibir Leqembi.

El fármaco está destinado a pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia precoz de Alzheimer, una población que, según los médicos, representa un pequeño grupo de los aproximadamente 6 millones de estadounidenses que padecen actualmente la enfermedad que destruye la memoria.

Leqembi fue aprobado en el marco del proceso de revisión acelerada de la FDA, que apura el acceso a un fármaco en función de su impacto en los biomarcadores relacionados con la enfermedad subyacente que se cree que predicen un beneficio clínico.

Los responsables de Eisai han señalado que la empresa también tiene previsto presentar los datos de un reciente ensayo clínico realizado con éxito en 1,800 pacientes como base para una revisión estándar completa de Leqembi.

Con información de Reuters.

