Fed seguirá atenta a riesgos para estabilidad financiera, dice Powell

Reuters.- Jerome Powell, juró el martes como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y dijo que el banco central seguirá alerta a los riesgos que puedan surgir para la estabilidad financiera, preservando los avances “esenciales” que se lograron en la regulación del sector tras la crisis de 2007 a 2009.

En declaraciones luego de que los tres principales índices de Wall Street sufrieron una desvalorización de 10 por ciento como parte de una corrección bursátil, Powell dijo que la Fed “intentará mantener las mejorías regulatorias al tiempo que garantizará que sus políticas sean lo más eficientes posibles”.

“Seguiremos alertas ante cualquier riesgo para la estabilidad financiera”, declaró.

Chairman Powell takes the oath of office at his ceremonial swearing-in: https://t.co/il5yn2Xej2 pic.twitter.com/ewsyHKTjZZ

— Federal Reserve (@federalreserve) February 13, 2018