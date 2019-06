FedEx se equivoca (de nuevo) al entregar paquete de Huawei; China acusa ‘venganza’

Reuters.- FedEx Corp se disculpó por otro “error” en la entrega de productos de Huawei, reactivando la ira de China y provocando las críticas de los medios estatales, que insinuaron que la firma estadounidense podría acabar en la lista que elabora Beijing con empresas que dañan sus intereses nacionales.

FedEx dijo el domingo que devolvió un paquete que contenía un teléfono de la empresa asiática debido a un “error operativo” y que repartiría todos los productos fabricados por Huawei Technologies Co Ltd a direcciones diferentes a las de una lista negra de seguridad nacional estadounidense que incluye a la firma china y sus filiales.

No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió una explicación completa de por qué un dispositivo con destino a Estados Unidos fue reenviado a su remitente, un colaborador con sede en Reino Unido de la publicación PC Magazine, que escribió más tarde sobre lo ocurrido.

El incidente se produjo en un momento en que las autoridades chinas investigan a FedEx por errores en la entrega de paquetes enviados por Huawei el mes pasado. Asimismo, Pekín está elaborando una Lista de Entidades Poco Fiables, compuesta por firmas, grupos y personas extranjeras.

La lista imita a la Lista de Entidades de Estados Unidos en la que fue incluida Huawei en mayo, que le prohíbe básicamente la compra de tecnología estadounidense, de la que es muy dependiente. Washington agregó más entidades chinas al listado el viernes.

The Beijing News, un diario municipal controlado por el Gobierno, dijo el lunes en un editorial que FedEx malinterpretó la prohibición estadounidense y pidió a las empresas de ese país que sean “razonables” y no sobrerreaccionen.

El rival de FedEx, United Parcel Service Inc (UPS), confirmó también a Reuters que no hará envíos a direcciones de Huawei incluidas en la lista, pero que no tiene una “prohibición general” a los productos de Huawei.

Un portavoz de Huawei dijo a Reuters que la firma china no está usando en la actualidad los servicios de FedEx ni los de UPS. El domingo, Huawei tuiteó que FedEx no tiene derecho a impedir el envío y que está llevando a cabo una “venganza”.