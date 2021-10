Felipe Calderón es un hipócrita, no tengo vínculos con el crimen: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Felipe Calderón, así como otros conservadores, actúan con hipocresía y poca calidad moral para acusar a su gobierno en el extranjero de tener vínculos con las bandas del crimen organizado.

En conferencia de prensa desde Puebla, el mandatario federal aseguró que el no se conduce igual que otros líderes políticos ya que no establece ningún lazo con las bandas del crimen y dijo que si alguien tiene pruebas que lo compruebe ante la autoridad.

“Imagínense eso, con qué autoridad moral si su Secretario de Seguridad Pública está en la cárcel acusado de proteger a narcotraficantes. Nosotros no somos iguales, que tiene pruebas de lo que fue a decir que las presente, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, pero también me pongo a pensar de que mentir así, actuar con esa hipocresía no es privativo o no es una conducta sólo de Calderón”, lanzó el jefe del Ejecutivo.

El viernes pasado, el expresidente Felipe Calderón participó en una convención del Partido Popular en España y aseguró que la petición de perdón a la corona española por los agravios cometidos a los pueblos originarios durante la invasión extranjera y la colonia sólo era una cortina de humo para ocultar los nexos del gobierno de López Obrador con las bandas del crimen organizado.

El mandatario federal dijo que este tipo de expresiones tienen ante sí profundos mensajes de racismo y clasismo y lamentó que este pensamiento reine entre muchos mexicanos.

“Lo más fácil es decir: es Calderón o es Fox o es Diego Fernández de Ceballos o es cualquier otra persona, ¿no? No son nada más ellos, son millones que piensan así en nuestro país, es un pensamiento, es una forma de pensar y de ser, es el conservadurismo, es el pensamiento conservador y no son pocos”, comentó.

“Son 10, 20 millones y siempre ha existido ese pensamiento conservador. No son pocos, esto de que se tiene como doctrina la hipocresía es bastante extendido en sectores de la población, no necesariamente los más ricos, ¿eh? También en sectores de clase media, aspiracionistas, hay más pensamiento conservador en la Colonia Del Valle que en las Lomas, por ejemplo”, lanzó.

