El senador con licencia y excandidato a gobernador por Morena, Félix Salgado Macedonio, ratificó su solicitud de juicio político en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por haberle negado la candidatura en Guerrero en 2021.

El morenista acampó a la afueras de la Cámara de Diputados desde anoche, donde se manifestó a favor de la reforma político-electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual llegó la semana pasada a San Lázaro.

Y esta mañana, el senador acudió, en compañía de Mario Delgado, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta para ratificar la denuncia de juicio político contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, así como contra los consejeros Ciro Murayama, Carla Humphrey, Dania Paola Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala.

Félix Salgado quiere juicio político para consejeros del INE por quitarle candidatura

“El INE perdió toda credibilidad, es incongruente y abusivo”, dijo y señaló que la denuncia es porque la decisión de los consejeros de retirarle su candidatura para gobernador fue desproporcionada.

“No quiero una respuesta política, sino una respuesta jurídica de que tengo o no la razón, de que se violentó el derecho a ser votado, que se violentó mi derecho a participar, que no hubo la certeza jurídica en ellos, porque actuaron de manera desproporcionada. Dijeron primero que no había dado el informe, sí di el informe (…). Me quitaron la candidatura. Actuaron de manera distorsionada”, enfatizó el morenista.

La ratificación es uno de los pasos que se sigue para la denuncia de juicio político. Ahora, la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados lo turnará a la Subcomisión de Examen Previo para la tramitación. En un plazo no mayor a 30 días hábiles, este organismo determinará si procede o no la denuncia.

Si se declara procedente, la denuncia será remitida al pleno de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para efecto de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la Sección Instructora de la Cámara.

La Sección Instructora practicará las diligencias necesarias para la comprobación del hecho denunciado, calificará la pertinencia de las pruebas y emitirá conclusiones.

