Feministas y deudos de desaparecidos castigan a partidos con voto nulo

Diversos colectivos en defensa de los derechos de las mujeres y desaparecidos manifestaron su inconformidad y lo plasmaron en sus boletas con diversas consignas y mensajes para acompañar la anulación de voto.

Colectivos de feministas del Estado de México, la Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León y Veracruz hicieron público su rechazo a la indiferencia del gobierno renunciando a elegir a un representante popular.

Por ejemplo, Aquelarre Cihuacóatl – Colectiva Feminista Hidalgo publicó una serie de fotografías de boletas electorales donde exigían a las autoridades electorales y a los candidatos y partidos postulantes respuestas ante el feminicidio de otras mujeres.

“Te cambio mi voto por mi hermana desaparecida”, se leía en una boleta. “Su falsa democracia se las cambio por mis hermanas asesinadas”, lanzó otra votante.

Foto: Aquelarre Cihuacóatl – Colectiva Feminista Hidalgo

Otro caso fue el del Colectivo Lunas Tlalnepantla que emitió un mensaje contra los partidos políticos que se asumen feministas tolerando los abusos que sufren las mujeres.

“Las sufragistas nos dieron el derecho a ELEGIR cómo ejercemos nuestro voto: votando por candidaturas registradas, no registradas, anulando el voto o no votando. Esta libertad es la que ejercemos, no caigamos en chantajes sobre estos procesos que siguen siendo patriarcales.

“Mientras sigan haciendo simulaciones ante la violencia que sufrimos las mujeres, no habrá ningún partido político feminista”, publicaron en Facebook.

Foto: Colectivo Lunas Tlalnepantla

Por otro lado, colectivos de personas desaparecidas también se unieron a la campaña y aunque no anularon sus votos, acompañaron las boletas con mensajes o votando, en el apartado de candidatos sin registro, el nombre de sus desaparecidos.

Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos (as) en Nuevo León posteó en Twitter imágenes donde familiares exigen a los candidatos políticas que puedan dar resultado en la búsqueda de sus familiares.

