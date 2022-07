¿Femsa llevará Oxxo a Europa? Esto hay detrás de la compra de la suiza Valora

Cuando Fomento Económico Mexicano (Femsa) pensó en expandir su negocio de tiendas de conveniencia más allá de México y Latinoamérica, las regiones que puso en su radar fueron Estados Unidos y Europa; sin embargo, al notar que en el vecino país el negocio estaba estrechamente ligado con las gasolineras, prefirió apostar al viejo continente y adquirir Valora, empresa con la que buscarán crecer en el mercado europeo.

Para el CEO de la compañía, Daniel Alberto Rodríguez Cofré, existen buenas oportunidades en términos de crecimiento orgánico en los mercados en los que opera la compañía suiza en la actualidad, por lo que lo más probable es que siga creciendo de manera orgánica; aunque si llega a existir la posibilidad de hacer alguna otra compra, lo haría.

“Si hay buenas oportunidades en el mercado actual en términos de adquisición no orgánica, las analizaremos. Y además de eso, quiero decir, si también hay buenas oportunidades en otros mercados en Europa, también lo consideraremos”, precisó el directivo.

El director de Desarrollo Corporativo para la División de Proximidad de Femsa, Mario Botas, señaló a Forbes México que si bien Estados Unidos es un mercado vecino, en la evaluación de los proyectos hallaron ciertos retos, entre ellos que el negocio de tiendas de conveniencia está altamente ligado de las gasolineras.

“Ese negocio a futuro sin duda representa cierta incertidumbre y riesgos por la adopción de (autos) eléctricos (…) y se espera que haya en el mediano y largo plazo una contracción en el consumo de este tipo de combustibles fósiles”, precisó en entrevista.

Por otro lado, empezaron a entender Europa y cuando encontraron Valora, notaron que cumplía con casi todos los criterios que buscaban: muy baja exposición a los combustibles, es una plataforma multipaís, multiformato, con un negocio muy relevante en Suiza y Alemania, y con ventas por más de 2,000 millones de francos suizos.

Además, el directivo dijo que tiene la capacidad de hacer un cruce entre poder vender comida fresca y rápida dentro de la tienda, por lo que podría generar una “fertilización” y ayudarlos a fortalecer su capacidad de comida rápida en tiendas en México, Chile, Colombia, Brasil y Perú.

De acuerdo con el directivo, Femsa no descarta traer alguna marca europea a Latinoamérica, aunque en este momento sería algo prematuro, ya que en este momento lo más importante es transferir las capacidades.

“Pensar que son importables de manera directa a México a Brasil o a Chile se me hace estirar un poco la liga, lo que sí estamos convencidos es importar y transferir capacidades, lo que lo que ha podido hacer el equipo de valor allá, poderlo importarlo”.

Respecto a llevar la marca de Oxxo al continente europeo, Mario Botas explicó que es algo que no se descarta; no obstante, esto dependería de que hiciera sentido a la estrategia de negocio de la compañía.

“Si por alguna razón hiciera sentido a juicio del management local de alguna manera llevar la marca Oxxo, no lo descartamos; las marcas generalmente significan mucho para el mercado en el que ya operas, pero llevar una marca allá, a menos que hay una razón muy relevante y que el equipo local así lo vea, vea una oportunidad y así se justifique no descartamos hacerlo, pero no es parte del plan a estas alturas del partido”, explicó.

De hecho, comentó que en este momento hay varios retos, entre ellos que los mercados de Valora son maduros, por lo que primero tiene que desarrollar el músculo y encontrar la fórmula para empezar a generar una expansión acelerada orgánica, como la que tienen en México, Brasil o Chile.

Por eso, en este momento la compañía aún no tiene en sus planes una cifra apertura definida, ya que hay que entender un poco mejor el mercado y quiere cautela, aunque hay grandes oportunidades en los mercados de Valora.

“Se abren todas esas oportunidades, todas esas avenidas, creo que Valora tiene oportunidades importantes para seguir creciendo en los mercados en los que opera y sin duda ese es una prioridad porque ya tienes una base operativa, un equipo y pues tendrás algo de espacio para continuar creciendo tanto en Suiza y sin duda en Alemania que es un país muy grande tiene más 80 millones de personas”, detalló.

Además, resaltó que la empresa opera en más países que son muy relevantes, como Países Bajos, Austria y Luxemburgo, por lo que la prioridad en este momento será consolidar los mercados actuales, sin descartar entrar a nuevos países cercanos que hagan sentido.

