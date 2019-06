Ferring Pharmaceuticals presenta en México la primera FSH recombinante

Basada en un innovador algoritmo matemático, que permite establecer dosis personalizadas para cada paciente que desea embarazarse, Ferring Pharmaceuticals presentó en México, la primera FSH recombinante.

Se trata de una hormona basada en un algoritmo matemático, que permite indicar al especialista, la dosis exacta que requiere cada paciente para la estimulación ovárica: “Right for her, right from the start” (Justo para ella, desde el principio).

Lee también Depresión y estrés, los principales problemas de salud de los trabajadores: encuesta

La estimulación ovárica, a través de hormonas, es uno de los procedimientos médicos más empleados y eficaces en el tratamiento de fertilidad por reproducción asistida, para lograr un embarazo.

Este es es un avance científico de impacto internacional, por los beneficios médicos que representa para el campo de la fertilidad asistida, señaló la doctora Irma Egoavil Giménez, directora general de Ferring-México.

El doctor Armando M. Roque Sánchez, especialista en Reproducción del INPER, planteó el gran problema que la sociedad actual vive, respecto a la infertilidad y explicó la importancia que significan los nuevos procesos de fertilidad asistida y el éxito que se visualiza, con la adopción de estos.

Por su parte, el Dr. Gilberto Castañeda Hernández, investigador de Farmacología CINVESTAVIPN, explicó la antigüedad, diversidad y éxito de los procesos biotecnológicos presentes en la vida de los seres humanos, señalando los beneficios que este nuevo procedimiento, desarrollado a partir de células humanas, traerá al campo de la fertilidad asistida.

En la presnetación, el doctor Fábio de Castro Cruz, médico especialista en Reproducción de IVI Valencia, destacó el valor de que con el algoritmo matemático de dosificación, basado en una prueba de laboratorio llamada Hormona Antimülleriana, la cual determina el contenido de óvulos en los ovarios presentes en la mujer, tomando en cuenta el peso corporal de cada una, se pueda indicar el tratamiento exacto y personalizado que requiere para poder embarazarse, con una medicación personalizada y sin riesgo.