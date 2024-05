Festival de Tribeca celebrará los 80 años de Robert De Niro con una convención especial

El festival de cine de Tribeca anunció este miércoles que celebrará los 80 años de uno de sus fundadores, el actor Robert De Niro, con una convención especial que incluirá la proyección de sus películas, conversatorios con otras estrellas del celuloide y una exposición.

El llamado “De Niro Con” tendrá lugar del 14 al 16 de junio, durante el festival, pero antes de esa fecha, a partir del día 6, ya se podrán ver en la sede un corto inmersivo sobre los personajes interpretados por el actor, ‘De Niro, New York’, y una muestra de objetos personales, ‘De Niro is an icon’.

La programación abarca trece películas de De Niro, entre ellas ‘Mean Streets’, que cumple medio siglo, y por eso reunirá al intérprete con su amigo y director Martin Scorsese en un evento presentado por el rapero Nas.

De Niro también participará en conversaciones con Quentin Tarantino, tras la proyección de ‘Jackie Brown’, y con Billy Crystal y Whoopi Goldberg, tras ‘Analyze this’, mientras que otros nombres destacados presentarán o comentarán otros filmes, como David O. Russell, John Turturro o Kathrine Narducci.

Y no faltarán proyecciones de las películas de culto ‘Taxi Driver’, ‘Raging Bull’, ‘Goodfellas’ o ‘The Godfather II’.

Asimismo, habrá charlas enfocadas en otros aspectos de la vida del actor, como su faceta de empresario de restaurantes, que correrá a cargo del restaurador Nieporent, y eventos para los fans más acérrimos, como una noche de trivial, un visionado de ‘filmes perdidos’ y dos fiestas de disfraces.

Entre los eventos más curiosos, hay programada una “competición” de golosos para decidir qué bodega o tienda de barrio de Nueva York -y sus estados vecinos- prepara el mejor ‘DeNiro’, como muchos apodan al sándwich típico italo-estadounidense.

La cofundadora de Tribeca junto al actor, Jane Rosenthal, dijo en un comunicado que se trata de una “gran fiesta” de homenaje para su “amigo y compañero de conspiraciones durante los últimos 35 años”.

Con información de EFE.

