Fever nombra a José Pablo Arnau como director general para México

La start-up Fever, plataforma de descubrimiento de entretenimiento y culturales, nombró a José Pablo Arnau como general manager para México.

Tras la reciente ronda de inversión de 227 millones de dólares liderada por Goldman Sachs que elevó la valoración de Fever por encima de los 1,000 millones de dólares, con lo cual se convirtió en una empresa unicornio.

José Pablo Arnau es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, además posee un diploma en Estrategia concedido por el Tecnológico de Monterrey y un MBA por la Universidad George Washington.

Ha ocupado diferentes roles relacionados con el desarrollo de negocio y estrategia en compañías tecnológicas y de entretenimiento, y tiene experiencia en el lanzamiento de marcas, como Amazon y Didi.

Arnau se incorporó a Fever con el objetivo de desarrollar la presencia en el mercado mexicano de la plataforma que ya utilizan productores de contenido y entretenimiento como Netflix y Warner.

El nuevo general manager ya anunció la apertura de diversos puestos en Ciudad de México para solidificar aún más su atracción de talento y su presencia en la región.

Tras su incorporación, el directivo dijo sentirse alineado con la misión de Fever de democratizar el acceso a la cultura y el entretenimiento y creer firmemente en su futuro, particularmente después de ver cómo la compañía multiplicó por 10 sus ingresos desde su última ronda de financiación en 2019 a pesar de una pandemia global.

“No se trata de otra compañía tecnológica o de eventos” afirmó Arnau de acuerdo con un comunicado. “Fever ha logrado disrumpir en una industria que estaba poco evolucionada, ofreciendo una tecnología que permite empoderar a los creadores para escalar sus experiencias a través de datos y tecnología, es decir, Fever ha logrado que el sector del entretenimiento sea más grande que nunca y más accesible”.

México, un headquarter de Fever para todo el continente

La llegada de Fever a México formó parte de su plan de expansión anunciado a inicios del año 2020, en el cual la capital mexicana ocupaba ya un lugar estratégico, no solamente para desarrollar su negocio si no para invertir en un nuevo hub que diese soporte a todo América.

Ignacio Bachiller, CEO y cofundador de la compañía, indicó también que el ecosistema de startups de México es uno de los más grandes de Latinoamérica y por ello decidieron instalarse en el país.

“Fever es pionera en su sector, es decir, no estamos replicando ningún modelo como puede pasar en industrias como la de la movilidad o el delivery. Por eso no buscamos a gente con una experiencia específica, sino gente capaz de resolver nuevos problemas y que vea el potencial de la industria del entretenimiento. Buscamos gente analítica, pragmática y que no tenga miedo a probar cosas nuevas, equivocarse, aprender e iterar”, expresó Arnau.

