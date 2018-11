Fin a pensiones de expresidentes enfrenta ‘veto de bolsillo’ de Peña

La ley que pone fin a las pensiones de los expresidentes y que reglamenta que ningún funcionario federal puede ganar más que el presidente de la República enfrenta el “veto de bolsillo” del Poder Ejecutivo.

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos lleva más de 40 días de haber sido entregada por el Congreso al Ejecutivo y éste ha retrasado su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por facultad constitucional, el presidente Enrique Peña Nieto habría podido rechazar la ley y regresarla al Congreso con observaciones, para ello tenía un periodo de 30 días.

Al no haberlo hecho, se abrió un plazo de 10 días para la publicación de la ley, el cual concluyó el pasado 30 de octubre.

“Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo”, indica el artículo 72 constitucional.

Por ello, el pasado miércoles 31, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, informó que había ordenado a la Secretaría de Gobernación la publicación de la ley.

En cumplimiento de la atribución que me confiere el inciso b) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez cumplidos los plazos, he ordenado la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el Diario Oficial. pic.twitter.com/h1JSzf1fND — Martí Batres (@martibatres) October 31, 2018

“Lo que me dijo el Secretario de Gobernación (Alfonso Navarrete Prida) es que no habría ningún problema en la publicación; que no tiene ningún cuestionamiento y que se hará la publicación correspondiente”, declaró Batres a medios de comunicación.

No obstante, hasta este viernes 2 de noviembre, la ley aún no ha sido publicada en el DOF.

