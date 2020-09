Fintech lanza tarjeta de crédito digital postergada por Covid-19

El smartbank mexicano Kapital lanzó este martes su tarjeta de crédito digital con la promesa de no cobrar comisiones ni anualidades, con el fin de estimular el consumo.

El lanzamiento estaba contemplado para abril pasado, pero el impacto de la pandemia en la economía global retrasó la presentación del producto, mismo que estará disponible físicamente a partir del 21 de septiembre.

“Íbamos a lanzar la tarjeta de crédito el 30 de abril pero no pudimos por el covid. No es que nos haya afectado cómo tal porque como es un producto digital crecimos en números, nos ayudó que la gente ya no iba al banco y creó sus cuentas con nosotros digitales. Más bien lo retrasamos por la incertidumbre económica mundial, no podía lanzar un producto crediticio sin tener un panorama exactamente dónde estamos”, comentó René Saúl, director de Kapital.

Según Kapital, en su primer día se tiene en lista de espera a 10 mil clientes, que representa el 65% de sus usuarios que ya cuentan con tarjeta de débito, quienes podrán empezar a usar el producto digital a partir de la segunda quincena de septiembre.

En entrevista con Forbes, René Saúl, director de Kapital, resaltó que la inestabilidad en el entorno global afectó la decisión del lanzamiento.

“De esos 43 mil yo creo que vamos a aumentar un 30% más.

Para obtener la tarjeta, que tendrá convenio con MasterCard, solo se requiere ingresar nombre y RFC a través de su app, así como presentar digitalmente comprobante de ingresos y una identificación oficial. El trámite, asegura Saúl, dura alrededor de 5 minutos. La información se consulta en el buró de crédito con autorización vía SMS del cliente.

“En el caso de Ciudad de México, estaremos autorizándola y entregándola ese mismo día. Redoblamos esfuerzos en el área de análisis con tecnología para que el producto fluya rápido”, resaltó Manuel Zapata, director de Tecnología de Kapital.

A agosto, la fintech registró 43 mil usuarios, un crecimiento de 34% en relación con sus cifras previas a la pandemia. No obstante, el pronóstico de usuarios para el fin de año se ajustó a entre 60 y 80 mil usuarios, frente a los 100 mil que se plantearon en marzo.

Saúl adelantó que la próxima semana presentarán una alianza con un banco mediante el cual los clientes de Kapital podrán utilizar sin costo cajeros automáticos.