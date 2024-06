Firma de servicios de limpieza asegura que el IPN le debe 180 mdp

Gott und Glück, empresa mexicana de limpieza, presentó a las autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN) las causas por la falta de pago de 180 millones de pesos (mdp) por concepto de servicios prestados en los meses de marzo, abril, mayo y junio.

De acuerdo con la compañía, la institución educativa pretende imponer en marzo penas y deducciones equivalentes a 99.5% de los servicios prestados y reconocidos, y buscan descalificar el trabajo prestado a lo largo de casi cuatro meses.

Gott und Glück inició la prestación de servicios el 20 de marzo, luego de un fallo a favor derivado de una inconformidad, para convertirse en proveedor del IPN, pues originalmente se había adjudicado a una empresa que no cumplía con las condiciones y elementos previstos por la ley. Dicho fallo, no fue publicado en la plataforma Compranet y el contrato fue firmado hasta el 3 de abril.

Durante marzo, abril, mayo y junio la empresa ha costeado el pago de los salarios de más de 3,000 trabajadores; sin embargo, el IPN no ha tramitado, ni realizado pago alguno de las facturas entregadas a la Dirección de Servicios, encabezada por José Hipólito Molina e Igor Castañón Ortiz, jefe de la división.

Ello puso en entredicho la solvencia de la empresa y la cobertura de los salarios, y ha incitado a los trabajadores a demandar a la empresa.

Lee también: Empresa que hace limpieza en el IPN es inhabilitada por impagos laborales

El 14 de julio de 2011, José Antonio Castañeda Silva y Marcela Sepúlveda Díaz constituyeron a Gott Und Glück, como una empresa dedicada a la importación y exportación de maquila, así como a la compra y venta de productos naturales y envasados para restaurantes, cafeterías, bares y discotecas.

Otro de los servicios que también ofrece son los relacionados con la limpieza y mantenimiento en la industria, oficinas, agencias, tiendas, locales comerciales, casas habitación, escuelas y hospitales privados y públicos.

Castañeda Silva y Sepúlveda Díaz declararon ser mexicanos y empresarios radicados en la Ciudad de México. Hoy su empresa está en el ojo del huracán por una manifestación.

Este día decenas de trabajadores de limpieza de Gott und Glück en el IPN bloquearon el paso en Calzada Taxqueña, cerca del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 13. También detuvieron el tráfico en Circuito Interior, a la altura de Manuel Carpio, en la alcaldía Miguel Hidalgo, así como en la Avenida Las Granjas y Eje 4, en la alcaldía Azcapotzalco, para exigir a la empresa el pago de sus sueldos.

La ausencia de pago se ha convertido en una constante, relataron los afectados, por lo que decidieron salir a las calles, lo que llevó al IPN a exhortar a la compañía a cumplir con sus obligaciones.

“El personal inconforme no sostiene relación de trabajo alguna con el IPN, sino con la empresa Gott Und Glück S. A. de C.V. contratada mediante licitación pública nacional como prestadora del servicio de limpieza para el ejercicio fiscal 2024 en inmuebles de esta casa de estudios”, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El 19 de marzo Got und Glück ganó un contrato de 546 millones 028 mil pesos por el aseo de las instalaciones, institutos y escuelas del IPN en la Ciudad de México y el resto del país.

El contrato a Got und Glück fue otorgado luego de que en un primer fallo perdió por no dar información no coincidente como el domicilio, teléfonos y correos electrónicos para recibir notificaciones, así como documentación poco clara e ilegible para el IPN. En total fueron más de 11 documentos que incumplió en su entrega como lo había solicitado.

Sin embargo, la empresa interpuso una inconformidad y se volvió a realizar la licitación. Ahí Got und Glück ganó, por lo que el IPN le quitó el contrato a Armot Seguridad Privada y Servicios, que había cumplido con toda la documentación.

Desde el IPN se destacó el martes que debido a las faltas en materia de prestaciones, al incluir la afiliación correcta de los colaboradores al IMSS, “el IPN inició el proceso administrativo ante las instancias correspondientes para la rescisión del contrato con Gott Und Glück S.A. de C.V.”.

“Pese a la intervención de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para conciliar el conflicto, el 21 de junio pasado, el IPN inició un proceso de rescisión de contrato con Gott und Glück bajo el alegato de incumplimiento por parte de la compañía para evitar el pago por los trabajos realizados, pese a que los servicios no fueron rechazados, y derivado de la verificación, no se nos han notificado algún defecto, discrepancia o incumplimiento, tal y como lo establece el contrato”, manifestó la empresa.

Los empleados se han pronunciado al respecto y la empresa solicita a las autoridades que se respete la ley, los criterios de la SFP y el contrato firmado entre la firma y el IPN.

“Lamentamos profundamente los hechos sucedidos en días pasados, compartimos el sentir de nuestros trabajadores y agradecemos la gran tolerancia y apoyo que, ellos y ellas+, han prestado al instituto y a la empresa. Hacemos un llamado a la conciliación, a la paz y a la calma”, señalaron.

“Pedimos a los trabajadores, la opinión pública, a los medios de comunicación y a las autoridades a que investiguen y realicen lo conducente con apego a la verdad, la legalidad y la justicia”, agregaron.

*La cifra del adeudo se corrigió luego de que la empresa informara que no eran 130 mdp como había dicho originalmente, sino 180 mdp.

Suscríbete a Forbes México