Fiscal independiente Robert Mueller está fuera de control: Trump

Notimex.- El presidente Donald Trump dijo hoy que la prensa fabricó un aura de santo en torno al fiscal independiente Robert Mueller, a quien acusó de ser un conflictivo investigador que se ha salido del control del Departamento de Justicia.

“Esperen hasta que se conozca lo violento y terrible que están tratando a la gente, arruinando vidas porque se rehúsan a mentir. Mueller es un conflictivo fiscal fuera de control”, denunció el mandatario esta mañana en Twitter.

The Phony Witch Hunt continues, but Mueller and his gang of Angry Dems are only looking at one side, not the other. Wait until it comes out how horribly & viciously they are treating people, ruining lives for them refusing to lie. Mueller is a conflicted prosecutor gone rogue….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2018