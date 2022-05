Fitch mantiene calificación crediticia de México en BBB-, perspectiva estable

La agencia Fitch Ratings ratificó este martes en BBB- la calificación crediticia de México, con perspectiva estable, citando un marco de política macroeconómica prudente, así como finanzas externas estables y sólidas.

En un comunicado, la calificadora señaló que la nota está restringida por un gobierno débil, un desempeño de crecimiento a largo plazo moderado, una intervención política continua que afecta las perspectivas de inversión y los posibles pasivos contingentes de la petrolera estatal Pemex.

“La inversión privada continúa teniendo un rendimiento inferior debido a un patrón de intervenciones políticas (más recientemente, una mayor intervención estatal en el sector eléctrico) que han afectado la confianza empresarial”, indicó.

Fitch reconoció la política fiscal conservadora del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual busca mantener déficits fiscales moderados; no obstante, indicó que al no esperarse ninguna reforma fiscal —dado que el gobierno sólo está concentrado en mejorar la recaudación y ampliar la base de contribuyentes por medio de medidas administrativas—, no se prevén mayores ingresos en el costo plazo.

Sobre la carga fiscal que representa Pemex, la calificadora anticipa que disminuirá la necesidad de apoyo financiero adicional este año gracias a los altos precios actuales del petróleo que benefician a petrolera estatal. Sin embargo, prevé que el gobierno reanudaría su apoyo financiero si los precios del petróleo vuelven a niveles más bajos.

La agencia también apuntó que espera que el crecimiento del PIB del país se desacelere a 2% en 2022 y se mantenga en este nivel en 2023. Como resultado, el nivel del PIB no alcanzará los niveles previos a la pandemia hasta 2023.

Como riesgos para el crecimiento, Fitch señaló las continuas perturbaciones externas en los precios y las cadenas de suministro debido a la invasión de Rusia en Ucrania y las medidas de confinamiento de China por el Covid-19; en contraparte, considera que la demanda externa de Estados Unidos seguirá brindando apoyo en el corto plazo, pero en menor escala que en 2021.

De igual forma, la agencia calificadora destacó que los datos trimestrales del PIB señalan una recuperación gradual, ya que el crecimiento anual alcanzó el 1.6 % en el primer trimestre de 2022 después de haberse estancado en el segundo semestre de 2021.

