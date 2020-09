Flavio Sosa apuesta a que la realidad ‘regule’ las ganancias de los empresarios

“En Oaxaca se está legislando con una perspectiva de izquierda, por lo que no hay nada que espante a los empresarios”, afirma Flavio Sosa Villavicencio, ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

El exdiputado plurinominal del Partido del Trabajo (PT) por el Congreso de Oaxaca es uno de los 54 candidatos registrados a la secretaría general de Morena registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Y hay 51 aspirantes a la presidencia de Morena.

Los empresarios quieren llevarse todas las ganancias, pero deben entender que deben ser reguladas por la realidad política y social, dice el fundador del PRD y Morena en Oaxaca.

“Ganancias sí, pero con cuidado al medio ambiente, ganancias sí, pero mirando la salud de los niños y niñas, ganancias sí, pero atendiendo una problemática de salud pública. Yo creo que se puede hacer un equilibrio interesante y no hay porque espantarse (de Flavio Sosa y de la izquierda)” Flavio Sosa Villavicencio, ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

“Hay que preocuparse primero por los pobres y esa debe ser la preocupación de nosotros como gente de izquierda y hay que preocuparse por el bien de todos”, señala.

Lo que sucedió en Oaxaca, cuando gobernaba el priista Ulises Ruiz, fue una revuelta popular y si los empresarios no lo entienden: “Es porque a veces los empresarios no estudian historia y si no entienden lo que sucedió en Oaxaca es que no entienden la larga vida de país”.

El líder de la APPO cuenta a Forbes México que su aspiración por convertirse en secretario General de Morena se da para derrocar y sacar a una élite de políticos, que metieron en graves problemas al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

“El ejemplo que más ilustra esta errática conducción fue el desempeño de la ex presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien declaró inscribió a personajes muy cuestionados para ser candidatos y declaró que sonaba mejor Primor que Prian”, relata uno de los activistas, quien desafió al gobierno del ex priista Ulises Ruiz.

La ex presidenta de Morena hoy está siendo investigada y cuestionada ante el Ministerio Público por el mal manejos de los recursos destinados para la operación del partido que arrasó en las elecciones de 2018, recuerda el líder de la APPO.

Sosa Villavicencio fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano por sedición, robo, secuestro, lesiones y despojo agravado.

El líder de la izquierda en Oaxaca estuvo encarcelado de diciembre de 2006 a abril del 2008, así como pasó sus primeros 20 días en el Centro de Observación y Clasificación (COC), luego fue traslado a la celda 13 de Tratamientos Especiales de El Altiplano.

“Me parece muy grave los malos manejos y llevar a una crisis al partido de manera tal que sea el INE mediante un concurso de popularidad, quien designe al dirigente de Morena”, manifiesta el activista social originario de San Bartolo Coyotepec, un municipio cercano a la capital del estado de Oaxaca.

—¿La encuesta impulsada por el INE para que Morena elija presidente y secretario general es un método antidemocrático?

—La encuesta que aplicará el INE es un concurso de popularidad. Además votará algún seguidor del Frente Nacional Ciudadano (Frena), un grupo organizado por el empresario Gilberto Lozano. Le pueden preguntar a cualquier persona qué dirigente le gusta para que sea el presidente de Morena y seguramente dará el nombre de un futbolista. A eso nos exponemos, cuando se convoca a una encuesta. A mi me gustaría que en la dirigencia de Morena esté alguien que se haya empolvado los zapatos y no gente que pertenece a una élite, es amigo de tal o cual funcionario o es parte de una cúpula. El dirigente de Morena debe venir desde abajo.

—¿Cómo vas a convencer a la élite de Morena?

—Es momento de alzar la voz dentro de Morena, sino la inercia se impondrá. Hay que romper esa inercia y la única manera es levantando la mano, alzando la voz, cuestionando y proponiendo.

—¿Quién es la élite de Morena?

—La élite de Morena son sus dirigentes en el partido (Alfonso Ramírez Cuéllar) o están al frente de la Cámara de Diputados (Mario Delgado Carillo) y Senadores (Ricardo Monreal). No le demos mucha vuelta y no me interesaría particularizar en tal o cual, pero ahí están controlando Morena. Sí se requiere de una renovación, romper la parálisis, una reforma estatutaria para colocar a un dirigente o presidenta que defienda causas de un partido de izquierda y no una maraña de intereses o un frente amplio.

—¿La presencia de Flavio Sosa en la política pone nerviosos a los empresarios de Oaxaca?

—En Oaxaca ha evolucionado la política, porque hoy tenemos un Congreso que está vigilando con una perspectiva de izquierda y no tiene porque ponerse nerviosos los empresarios. El desarrollo e inversión está empezando a llegar a Oaxaca con la carretera al Istmo y a la costa, en las cuales participan empresarios y van a ser beneficiados los empresarios. Creo que los empresarios celebran que entrarán barcos de mayor calado al puerto de Salinas Cruz, así como el tren Transístmico es el proyecto más relevante del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que tendrá un impacto en Oaxaca, al sur de México, en América Latina y el mundo.

— ¿Hay lugar para Flavio Sosa entre los 50 candidatos a ser secretarios generales de Morena?

—Simplemente estoy levantando la voz y diciéndole a la élite, que las cosas no deben ser así y se puede convocar a las bases para que Morena sea un verdadero partido de izquierda.

***

Flavio Sosa Villavicencio, ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, dice que cuenta con un plan para que Morena no sea igual al PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

“Ahorita la gente dice que flojera el PRI, que asco el PAN, así como a México Libre ni lo permita Dios y así con los demás partidos. Corremos el riesgo de que cuando digan Morena nos cataloguen que todo suena igual, pero nosotros no somos lo mismo que el PRI, PAN y México Libre”.

“Si tú volteas a ver a la gente que votó por López Obrador esa gente tiene esperanza y fe de que cambiarán las cosas en México”, dijo el político oaxaqueño.

Los integrantes de Morena tienen la obligación de responderle a esa gente y no se le está respondiendo y se actúa igual que el PRI, PAN y PRD: “Eso puede generar un desánimo generalizado y ellos impactarán en la vida política del país”.

Sosa Villavicencio dijo que en 2019 participó en el Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales desarrollado en Buenos Aires y ahí un dirigente de Podemos habló de Morena y decía: “Hay un partido en México que se llama Morena que llegó a la Presidencia de República con López Obrador y ahí se está dando un fenómeno muy importante”.

El dirigente de la izquierda española recuerda que Morena para elegir a los diputados definieron elegirlos a través de una tómbola, es decir que un militante llegaría a través de esa vía a la Cámara de Diputados.

El dirigente de Podemos agregó: “Es algo muy importante, porque se está renovando la política en el país y no solo los profesionales de la política pueden estar en las cámaras de Diputados”.

“Así nos ven con esos ojos en el extranjero y en Europa. No lo había reflexionado e imagínate que llegas a la Cámara de Diputados y se burocratiza y lo que hacen es aumentar el número de burócratas. Entonces necesitamos romper inercias y quien llegue a un cargo tenga un compromiso con una ética partidista, con principios y con un partido de izquierda, porque si no van a seguir llegando otras candidatas como Lili Téllez”, agrega Flavio Sosa.

—¿Flavio Sosa está a favor de la tómbola para elegir a los nuevos diputados?

—Sí estoy totalmente a favor de la tómbola, pero tiene que ser un partido de izquierda que tenga formación política y no lo ha permitido la élite.

—¿A Flavio Sosa le fue fácil tener voz en Morena, luego que te enfrentaste al gobierno de Ulises Ruiz?

—Déjame poner mis sueños sobre un escritorio o en el portapapeles, demostrar que nosotros tenemos ideas, propuestas y experiencia, porque se nos creó todo un mito y una leyenda negra de que somos violentos, somos incendiarios, desestabilizadores y espantamos a la inversión. Todo eso es falso.

— ¿Si no logras ganar la dirigencia de Morena serás en 2021 candidato a diputado, presidente municipal o gobernador de Oaxaca?

—No estoy pensando en eso, porque la gubernatura en Oaxaca se va a definir en dos años y veo a compañeros y compañeras muy bien posicionados para ser gobernadores. Cualquiera de ellos o ellas me gustaría que fueran gobernador y yo fui diputado en el Congreso de Oaxaca del 2010 al 2013. No está entre mis objetivos ser diputado, sino quiero que la gente recupere Morena y sea un partido de los militantes.