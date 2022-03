FMI acepta refinanciar deuda de Argentina de 45,000 mdd

Reuters.- El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un acuerdo con Argentina por alrededor de 45.000 millones de dólares, dijo el organismo en un comunicado.

El acuerdo de facilidades extendidas de 30 meses, que reemplaza a uno fallido por 57.000 millones en 2018, permitirá el desembolso inmediato de 9.650 millones de dólares, explicó el FMI.

El programa “tiene como objetivo fortalecer las finanzas públicas y comenzar a reducir la inflación persistentemente alta a través de una estrategia múltiple que implica la eliminación gradual del financiamiento monetario del déficit fiscal y un marco mejorado de política monetaria y cambiaria”, dijo el FMI en el comunicado.

No obstante, el directorio del FMI advirtió que Argentina corre riesgos excepcionalmente altos por lo que se mantiene abierta la posibilidad de un recalibramiento del programa que tiene que tener un alto consenso social y político para poder llevar a buen puerto las reformas al interior del país.

El pasado 10 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió al Congreso argentino aceptar la prórroga que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha negociado con el presidente Alberto Fernández para reestructurar una deuda de 45 mil millones de dólares y no caer un impago.

“Si me preguntaran mi opinión, diría que acepten la prórroga de pago y que no haya moratoria que el Fondo Monetario Internacional les dé facilidades, pero que no se llegue al extremo de declarar el no pago, la incapacidad de pago, porque eso no ayuda a Argentina ni al resto de las economías del mundo”, expuso López Obrador en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

La reducción del déficit fiscal, la suba de las tasas de interés y el recorte de los subsidios energéticos son requisitos claves del acuerdo, que no exige reformas laborales o sobre el sistema de pensiones.

“Finalmente se cerraron todos los pasos formales con el FMI y ahora comienza una nueva etapa para Argentina, aunque lo que viene es muy difícil de cumplir, pero al menos se logra una bocanada de oxígeno y se evita un preocupante ‘default'”, sintetizó un analista bancario.

El acuerdo establece un plazo de gracia de cuatro años y medio, y alarga a 10 años los pagos de los desembolsos, por lo que el país sudamericano comenzará a cancelar la deuda en 2026 y terminará en 2034.

Los bonos soberanos extrabursátil mejoraron un 0,6% en promedio, luego de cuatro sesiones consecutivas en baja, lo que hizo tentador al mercado para recomponer carteras, básicamente en el rubro de títulos atados a la inflación tras la escalada del 4,7% de febrero.

Fuentes bancarias de Buenos Aires descontaban la luz verde al acuerdo con el FMI y ahora se espera por un pronto desembolso de unos 9.800 millones de dólares, de los cuales unos 6.800 millones ingresarían a las reservas del banco central (BCRA) tras un pago pendiente.

Las tensiones políticas dentro de la coalición del Gobierno argentino y la difícil situación en Ucrania tras la invasión rusa que disparó los precios de las materias primas, crean un clima de prudente entre los inversores.

