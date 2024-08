Forbes 50 sobre 50: conoce a las mujeres que triunfan en la segunda mitad de la vida

Cuando Miriam Rivera nació en 1964, hija de una pareja de agricultores inmigrantes puertorriqueños, en Dunkirk, Nueva York, las mujeres en los Estados Unidos no podían obtener una tarjeta de crédito o una hipoteca sin un codeudor masculino. Aunque ese año se firmó la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional, Wall Street aún estaba a tres años de ver a su primera mujer miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York.

Sesenta años después, Rivera sigue prosperando como cofundadora y directora ejecutiva de Ulu Ventures, una empresa de capital de riesgo con sede en Palo Alto que gestiona 400 millones de dólares en activos y tiene una cartera que incluye diez unicornios actuales o que han abandonado recientemente su negocio. Rivera afirma que su trayectoria personal, desde que era una niña que recibía almuerzo gratis y aprendía inglés viendo Barrio Sésamo hasta convertirse en una poderosa corredora de bolsa de Silicon Valley, se refleja en su filosofía de inversión.

“Estoy realmente buscando esas opciones a largo plazo”, dice Rivera , “porque en un mundo distribuido según la ley de potencia, son realmente unas pocas las que generarán mucha rentabilidad”.

Rivera es una de las 200 nuevas integrantes de nuestra cuarta lista anual 50 Over 50 , una colección de mujeres que, como Rivera, tienen carreras que están alcanzando picos poderosos durante la segunda mitad de la vida. Producida en asociación con la presentadora de MSNBC Mika Brzezinski y su iniciativa Know Your Value, la lista 50 Over 50 destaca a las mujeres que realizan su trabajo más innovador e impactante a los 50, 60, 70 y más.

La lista se divide en cuatro grandes categorías: impacto, innovación, inversión y estilo de vida. Dentro de cada una de ellas hay decenas de subsectores, entre ellos la arquitectura, la tecnología financiera, la alimentación e incluso la robótica.

Peggy Johnson, la CEO de 62 años de Agility Robotics, una startup con sede en Oregón que ha recaudado 180 millones de dólares en financiación de riesgo, ha forjado una carrera única para los “mayores de 50 años”: fue la primera contratación de Satya Nadella cuando se hizo cargo de Microsoft en 2014 y se hizo conocida como la “principal negociadora” de la empresa después de liderar la adquisición de Linkedin por 26.000 millones de dólares dos años después. Desde 2020 hasta el año pasado, dirigió la empresa de realidad aumentada Magic Leap. Su nueva empresa fabrica robots humanoides, que son más fáciles de integrar en los lugares de trabajo existentes. Este verano, Agility implementó su primer robot con GXO Logistics (una escisión del gigante de la cadena de suministro XPO) para manejar tareas repetitivas como mover productos sobre cintas transportadoras.

Al igual que Rivera, Johnson señala su educación ( es la segunda más joven de una familia de 15 hijos ) como una clave de su éxito. “De todos modos, era difícil decir algo, como se puede imaginar”, dice . “Así que me convertí en una oyente, y esa ha sido una de las áreas que pude aprovechar en mis funciones de gestión a lo largo de los años y luego en mis funciones de directora ejecutiva”.

Dawn Staley, quien encabeza la categoría 50 Over 50: Impact de este año por su trabajo dentro y fuera de la cancha de baloncesto, primero se hizo un nombre como base en la Universidad de Virginia y luego profesionalmente para una serie de equipos de la WNBA, incluidos Charlotte Sting y Houston Comets. Está en el Salón de la Fama, en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, no solo en el Salón de la Fama de la WNBA (aunque también está en ese) y, por un tiempo, no podía imaginarse dejar atrás sus días como jugadora. Ahora, a los 54 años, se ha dado cuenta de que su récord de excelencia como jugadora la está ayudando a enseñar a la próxima generación de talentos del baloncesto . Staley se ha convertido en una de las entrenadoras más exitosas de la NCAA, habiendo guiado a los Gamecocks de la Universidad de Carolina del Sur a tres campeonatos nacionales desde que asumió como entrenadora principal en 2008. El título más reciente, que obtuvo en abril, coronó una temporada perfecta de 38-0.

“El coaching es mi segunda piel”, afirma. “Es exactamente lo que se supone que debo hacer”.

La lista 50 Over 50 es la culminación de un proceso de investigación y elaboración de informes de cinco meses que incluye la evaluación y el análisis por parte de expertos externos. Comenzamos en marzo pidiendo recomendaciones al público en general (un ejercicio anual que, en los últimos cuatro años, ha dado como resultado miles de nominaciones), y luego complementamos y reducimos esa lista utilizando la experiencia del equipo Know Your Value y los periodistas de Forbes. El resultado: una colección de casi 500 semifinalistas.

Para reducir ese grupo a los 200 finalistas, hicimos algunas preguntas difíciles: ¿Cuáles son sus mayores logros como “mayor de 50”? ¿Asumió un rol nuevo o más poderoso más adelante en la vida? ¿Hizo un cambio importante? ¿Está logrando algo a gran escala? Para ayudarnos a evaluar las respuestas a estas preguntas, contamos con la ayuda de siete jueces, todos ellos exalumnos de “mayores de 50”: la capitalista de riesgo Theresia Gouw, la presidenta y directora ejecutiva de AnitaB.org, Brenda Darden Wilkerson, y otras cinco personas sobre las que puede leer aquí .

Una vez que los jueces eligieron a sus integrantes, los equipos de Forbes y Know Your Value pasaron por otra ronda de debates, verificación de datos y análisis de las opciones. El resultado de todo este trabajo es una colección de mujeres inspiradoras que comprenden que la edad y la experiencia pueden ser las mejores herramientas para el éxito y que, en última instancia, no existe una fecha límite para convertirse en quien se pretende ser.

“La razón por la que creo que esto es extraordinario es porque cuando era joven, siempre quise estar en ese 30 Under 30”, dice la cineasta Ava DuVernay. “Nunca lo estuve. Y pensé: ‘Oh, mi oportunidad de estar en una de esas cosas geniales ya pasó’. Pero mírenme ahora: ¡Tengo 50 Over 50! Es fantástico”.

