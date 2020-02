‘1917’ y Sam Mendes triunfan en los premios BAFTA 2020

Notimex.- El filme “1917” del director británico Sam Mendes fue reconocido como mejor película en la edición número 73 de los Premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA), los cuales también reconocieron el desempeño de Mendes en la categoría de mejor director.

The team behind @1917FilmUK accept the award for Best Film 🎬🏆 #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/hBNLXe80aI

— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020